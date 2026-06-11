Brasil presenta este viernes bases de la hoja de ruta para el fin de combustibles fósiles

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São Paulo, 11 jun (EFE).- La Presidencia brasileña de la última cumbre climática de la ONU (COP30) presentará este viernes en la ciudad alemana de Bonn los elementos centrales de una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles.

Los responsables de la COP30, que se comprometieron a trabajar en este documento en noviembre pasado en Belém, difundirán los resultados de una consulta pública realizada en los últimos meses con ONG y autoridades de todo el mundo, informaron este jueves en un comunicado.

La presentación, que se celebrará en el marco de la reunión climática anual de Bonn, servirá para «dialogar» y abordar los próximos pasos hasta el lanzamiento del documento definitivo antes de la COP31, que tendrá lugar en noviembre en Turquía.

El objetivo de la hoja de ruta es impulsar una transición en el sector energético que sea «justa, ordenada y equitativa» para alcanzar emisiones líquidas cero en 2050 y frenar el calentamiento global, cuya principal fuente es la quema de combustibles.

La idea de la hoja de ruta fue planteada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la apertura de la COP30 en Belém y, rápidamente, se convirtió en el tema central del encuentro.

Pese a que la propuesta atrajo el apoyo de un gran número de países, principalmente europeos y latinoamericanos, naciones productoras de petróleo como Arabia Saudí la rechazaron de plano y las conclusiones finales de la COP30 no incluyeron mención al asunto.

Con todo, la Presidencia brasileña de la cumbre se comprometió a presentar un documento no vinculante al margen de las negociaciones oficiales antes de pasar el relevo a Turquía.EFE

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