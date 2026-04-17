Brasil pretende reforzar su comercio con España ofreciendo desde frutas a biocombustible

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Belén Delgado

Madrid, 17 abr (EFE).- En medio de las turbulencias internacionales actuales, Brasil confía en estrechar los vínculos comerciales con España aprovechando la sintonía entre sus gobiernos y el acuerdo UE-Mercosur, con una oferta de más de 400 productos que van desde las frutas hasta los biocombustibles.

El presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX Brasil), Laudemir Müller, detalló en una entrevista con Efe las oportunidades que se abren en el marco de la primera cumbre España-Brasil que se celebra este viernes en la ciudad española de Barcelona y ante la entrada en vigor del pacto entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur el próximo 1 de mayo.

Müller, que asumió su nuevo cargo este mes, subrayó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo español, Pedro Sánchez, «tienen una óptima relación», a lo que se une la proximidad entre «dos grandes países democráticos».

Comercio bilateral

A nivel económico, los intercambios comerciales se duplicaron en la última década y en 2025 se situaron cerca de los 13.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros).

Destacan las ventas brasileñas a España de petróleo (37 %), soja (18 %), piensos para animales (7 %) y minerales de cobre (7,2 %), muestra del peso de la industria extractiva y agraria.

España, el quinto mayor destino de las exportaciones brasileñas, será «uno de los grandes países beneficiados junto con Brasil» del acuerdo entre Mercosur y la UE, afirmó.

«En un contexto mundial complejo de aumento de aranceles, contenciosos y guerras, Europa y Mercosur, Brasil y España están haciendo lo contrario, tomando una postura de negociación, de más acuerdos y entendimiento, al contrario que otros países», sostuvo.

Acuerdo UE-Mercosur

APEX Brasil ha identificado 418 productos con potencial de exportación para el mercado español, entre ellos aguacates, piezas para motores y carne bovina deshuesada.

Según su presidente, el acuerdo UE-Mercosur dejará sin arancel a 543 productos brasileños a partir de mayo, lo que permitirá a Brasil aumentar su flujo comercial hacia el bloque comunitario en mil millones de dólares.

En el sector agropecuario, aparte de la soja y la alimentación animal, Brasil puede ofrecer su alta producción de frutas coincidiendo con el invierno europeo, de menor disponibilidad, de forma que ambos mercados se «complementen».

Müller también ve oportunidades en la exportación a la UE de biocombustibles, tanto etanol como biodiésel, y de carne bovina.

Frente a los recelos que el acuerdo ha despertado en los agricultores españoles y europeos, el presidente de APEX Brasil consideró que «esas preocupaciones muchas veces son naturales porque son sectores que no se conocen muy bien».

Y resaltó que los productos sensibles tienen cuotas y salvaguardas, negociadas hasta el final para evitar desequilibrios.

Un modelo de crecimiento propio

Además, «Brasil desarrolló un modelo de agricultura tropical único en el mundo, con tecnología propia» y «una experiencia que crece mucho de la agricultura regenerativa», aseguró Müller, y señaló que se están esforzando por mostrar que la agricultura brasileña es «integrada, sostenible, tropical y diferente», mientras siguen trabajando por resolver sus deficiencias como, por ejemplo, con un «menor» ritmo de deforestación de la Amazonía desde el regreso al poder de Lula da Silva en 2023.

En el ámbito de las inversiones, destacó que las inversiones brasileñas en España van desde el sector de las proteínas animales (huevos) hasta la transformación digital, mientras que en Brasil operan grandes actores como AENA o Telefónica.

A las empresas españolas Müller las anima a invertir, ya que Brasil «pasa por su mejor momento» y es «un país estable, sin conflictos, con normas claras y que participa activamente en la búsqueda de soluciones globales, ya sea en la transición energética, el clima o la sostenibilidad». EFE

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