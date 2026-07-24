Brasil prohíbe la producción y venta de foie gras

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este viernes una ley que prohíbe la producción y venta de foie gras en Brasil, una decisión que genera rechazo en Francia, principal productor de este plato.

La norma penaliza el cebado o alimentación forzada de animales, a través de técnicas mecánicas o manuales para inducirles comida «más allá del límite de satisfacción natural».

El foie gras se produce mediante la introducción de un tubo en la garganta de patos y gansos para forzarlos a ingerir grandes cantidades de alimentos, lo que provoca un acelerado crecimiento del hígado del que se obtiene el producto.

Quienes incumplan la ley, que entrará en vigor en seis meses, enfrentarán penas de tres meses a un año de cárcel, además de multas y otras sanciones administrativas.

La norma ha sido criticada en Francia, donde el foie gras es un símbolo gastronómico.

El proyecto de ley, presentado en 2020, avanzó lentamente en el Congreso brasileño y fue aprobado en abril pasado después de que fracasara un intento previo.

El diputado Fred Costa, relator del proyecto, sostuvo que la técnica multiplica hasta 25 veces la mortalidad de los animales frente a otros métodos de crianza.

Organizaciones de protección animal presionaron activamente por la sanción de la ley, con campañas de firmas y cartas abiertas al izquierdista Lula, respaldadas por bancadas parlamentarias ambientalistas y de defensa animal en el Congreso.

La medida afecta a un mercado marginal en Brasil, donde hay unas pocas granjas productoras de foie gras, según Costa.

Según organizaciones que impulsaron la ley, el kilo puede llegar a costar hasta 2.000 reales (unos 400 dólares).

En Francia, el gremio que reúne a los productores del sector, el Comité Interprofesional de Palmípedos para Foie Gras (Cifog), advirtió en mayo en un comunicado que la medida representaría «una primera violación» del reciente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y reclamó una intervención diplomática europea para evitarla.

El mercado brasileño representa un negocio de cerca de un millón de euros anuales, concentrado en restaurantes e importadores de alta gama de las grandes ciudades, según Marie-Pierre Pé, representante del gremio, citada por medios franceses.

Los productores temen que la prohibición siente un precedente para otros bienes agrícolas europeos.

Con la ley, Brasil se suma a un grupo reducido de países que prohíben la producción y venta de foie gras, una medida más estricta que la adoptada por varios países europeos que solo restringen la práctica del cebado pero admiten la comercialización.

ll-ffb/nn