Brasil y UE firman alianza digital y un acuerdo para proteger a los menores en internet

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Brasilia 12 jun (EFE).- Brasil y la Unión Europea firmaron este viernes una alianza digital para colaborar en gobernanza de datos, inteligencia artificial, infraestructura y conectividad, entre otros bienes y servicios en línea, y un acuerdo para proteger a los menores en internet.

La firma tuvo lugar en Brasilia, entre la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, y la ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

Los beneficios inmediatos de la estrategia incluyen el intercambio de datos de forma libre y segura entre empresas, autoridades públicas y comunidad académica de la UE y Brasil sin ningún requisito adicional, lo que fomenta avances científicos y políticas públicas, por ejemplo.

«En un momento en que la tecnología influye cada vez más en el poder económico y también en la geopolítica, la Unión Europea y Brasil elegimos trabajar más estrechamente juntos como socios de confianza», observó la vicepresidenta europea durante la ceremonia oficial.

Consultada si la estrategia pretende distanciar el bloque de la polarización en avances tecnológicos entre Estados Unidos y China, Virkkunen afirmó que «la soberanía digital y tecnológica es una de las prioridades de Europa en este momento en que quienes dominan estas tecnologías no solo tienen un gran peso en la economía mundial, sino también una influencia creciente en la configuración del orden global».

«Cuando hablamos de tecnología, también estamos hablando de seguridad. Ambos aspectos están profundamente conectados. Precisamente por ello, es importante para Europa evitar dependencias que puedan representar riesgos estratégicos», aseveró la funcionaria en una rueda de prensa.

De parte de Brasil, Dweck también remarcó la «dimensión geopolítica» de la alianza, a la que considera «esencial» para «defender prioridades estratégicas comunes en los espacios multilaterales, con especial atención a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, al Foro de Gobernanza de Internet y al Pacto Digital Global de las Naciones Unidas».

Para Virkkunen, Brasil “es un socio clave” como “una de las principales economías digitales del mundo”, cuya “voz cada vez más influyente en los debates globales”, tiene “un papel que desempeñar en la configuración de las tecnologías del futuro”.

Durante el acto, la Comisión y la Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil firmaron además un acuerdo de cooperación para fortalecer la “protección de menores en línea”, temática en la que Brasil está en la “vanguardia mundial”, en las palabras de la ministra brasileña.

Asimismo, ambas autoridades resaltaron la preocupación de asegurar “una distribución más equitativa de los beneficios de la transformación digital», con respeto a los derechos humanos.

“Somos grandes consumidores de tecnologías digitales, pero todavía ejercemos un control limitado sobre algunas de las principales infraestructuras tecnológicas que hoy determinan las reglas del juego”, sostuvo Dweck.

Asimismo, Virkkunen recalcó que “la soberanía tecnológica no significa proteccionismo ni aislamiento”, sino que requiere “capacidad para innovar” con “una cultura ética que ponga la tecnología al servicio de las necesidades de la población y de la dignidad humana”.

La alianza digital ha sido iniciativa del bloque europeo, que la ha propuesto a Brasil así como a los demás países con quienes las mantiene de forma bilateral con Canadá, Corea del Sur, Japón y Singapur, según ha informado la Cancillería brasileña. EFE

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