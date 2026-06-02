Brasil ya se ejercita en Estados Unidos con los finalistas de la Liga de Campeones

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Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- La selección brasileña completó este martes su primer entrenamiento en Nueva Jersey pocas horas después de aterrizar en Estados Unidos, adonde llegaron los tres últimos convocados: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, finalistas de la última Liga de Campeones de Europa.

La sesión, cerrada a los medios de comunicación, tuvo lugar en el Columbia Park, el centro de entrenamiento de los New York Red Bulls y cuartel general de la Canarinha durante el Mundial 2026, que arranca el jueves de la próxima semana.

Según las imágenes divulgadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el seleccionador Carlo Ancelotti dio una charla al inicio de la práctica con los jugadores haciendo un círculo a su alrededor.

La principal novedad fue la presencia de Marquinhos, Martinelli y Magalhães, que se perdieron los primeros días de concentración en Río de Janeiro porque el sábado pasado jugaron la final de la ‘Champions League’ entre el Arsenal y el París Saint-Germain (PSG).

La única ausencia de la lista de 26 fue Neymar, quien continúa su proceso de rehabilitación tras sufrir una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que ha puesto en riesgo su presencia en el debut mundialista contra Marruecos, el próximo 13 de junio.

El combinado ‘verdeamarelo’ se prepara para su último amistoso de preparación contra Egipto, el sábado, en Cleveland.

‘Carletto’ planea introducir algunos cambios con respecto al encuentro contra Panamá del pasado domingo, cuando los brasileños arrollaron por 6-2 a Panamá en el estadio Maracaná.

El equipo dejó dudas en su juego en la primera mitad, con los teóricos titulares sobre el césped, y se desmelenó en la segunda, cuando el preparador italiano introdujo diez sustituciones de golpe en el descanso.

Uno de esos cambios para el test contra los egipcios puede ser la pareja de centrales. Marquinhos y Magalhães entrarían en el once titular en detrimento de Léo Pereira y Bremer.

El exentrenador del Real Madrid también podría modificar el dibujo táctico y abandonar el 4-2-4 para meter un centrocampista más y jugar con un delantero centro puro y dos extremos en ataque.

Brasil disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del torneo.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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