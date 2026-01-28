Brenner ficha por el Vasco da Gama procedente del Udinese

1 minuto

Río de Janeiro, 28 ene (EFE).- El delantero brasileño Brenner Souza da Silva abandonó el Udinese italiano y regresará a su país para recalar en el Vasco da Gama, que adquirió los derechos económicos del futbolista y le ofreció un contrato hasta 2029.

«La expectativa es muy alta. Estoy muy feliz de volver a mi país y poder vestir la camiseta del Vasco», afirmó el atacante en declaraciones recogidas por el conjunto de Río de Janeiro.

Según medios locales, el fichaje de Brenner ascendió a 5 millones de euros (unos 5,9 millones de dólares) y fue un pedido expreso del técnico Fernando Diniz, quien ya había trabajado con él en el São Paulo.

Nacido en Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, Brenner, de 26 años, inició su carrera en las divisiones juveniles del São Paulo, donde comenzó a destacarse tras ser convocado con la selección brasileña sub-20.

Debutó como profesional en 2017 y, a partir de 2021, comenzó su carrera internacional en el Cincinnati para luego unirse al Udinese de Italia, en 2023. EFE

