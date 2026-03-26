Bruselas actúa contra Snapchat, Pornhub y otras webs por no controlar acceso de menores

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Bruselas, 26 mar (EFE).- Bruselas dio nuevos pasos este jueves hacia una mayor protección de los menores en plataformas digitales con la apertura de una investigación contra la red social Snapchat y las acusaciones presentadas contra Pornhub y otras webs pornográficas por posible vulneración de la normativa europea.

Junto a estos procedimientos, que podrían derivar en sanciones para las empresas en caso de no corregir sus prácticas, la Comisión Europea propuso que las plataformas integren una aplicación de verificación lanzada por el Ejecutivo comunitario y pidió cooperación a los Estados miembros ser «productivos» a la hora de integrarla y crear carteras de identidad digital, que podrían ponerse a disposición de los ciudadanos antes de 2026.

Por un lado, La Comisión concluyó que las plataformas PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos permiten el acceso de niños a contenidos pornográficos mediante una simple declaración del usuario de que es mayor de 18 años, lo que revela deficiencias claras en las medidas de protección de menores y vulneraría la ley comunitaria de servicios digitales.

La Comisión inició la investigación contra estas plataformas en mayo de 2025 y, casi un año después, constata que estas empresas dieron un peso excesivo a cuestiones empresariales, como el impacto reputacional, en lugar de centrarse en los efectos sociales para los menores.

En Francia, por ejemplo, se estima que dos millones de menores acceden mensualmente a Pornhub y representan más de un tercio del total de usuarios de esa web, según la autoridad francesa de regulación de las telecomunicaciones (Arcom).

En el caso de Snapchat, la investigación se centra en las sospechas de que los menores de edad están siendo expuestos en esta aplicación a intentos de captación con fines sexuales, actividades delictivas y acceso a productos ilegales como drogas, alcohol o cigarrillos electrónicos.

El Ejecutivo cree que la empresa tecnológica estadounidense podría contar con medidas de verificación de edad «insuficientes», lo que no asegura ni la prohibición de acceso de menores de 13 años a la aplicación ni la debida adaptación de la experiencia de los usuarios menores de 17, como establecen los propios términos y condiciones de Snapchat.

Tanto Snapchat como las cuatro plataformas de contenidos pornográficas podrían estar expuestas a una multa de hasta el 6 % de la facturación del proveedor o sanciones diarias hasta que la plataforma cumpla con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Una app europea de verificación

En sendos anuncios, Bruselas incidió en los fallos en la verificación de edad y urgió a establecer un sistema más riguroso de identificación que impida a los menores acceder a sus contenidos. La vicepresidenta ejecutiva de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, tachó de «débiles» estas medidas de seguridad, en una entrevista conjunta en Bruselas con la red europea de agencias European Newsroom (ENR), de la que forma parte EFE.

Para ello, la Comisión propone a los Estados miembros que integren una aplicación de verificación de edad que el propio Ejecutivo comunitario está aún desarrollando y que ya se está probando actualmente en plataformas como Pornhub.

La idea de esta app, cuyo proyecto piloto lo llevan a cabo España y otros cinco países, es que sea totalmente interoperable con las futuras carteras de identidad digital, que los Estados miembros pondrán a disposición de los ciudadanos y empresas antes de que concluya 2026.

«La aplicación de verificación de edad ahora está en manos de los Estados miembros para su personalización. No hay un cronograma definido, pero los Estados miembros deben ser proactivos al respecto», dijo el portavoz de la Comisión Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria de este jueves.

Prohibición a menores de 16 y ciberacoso

Otro de los debates que se abordan es el de la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, defendida por países como España. La comisaria Virkkunen aseguró hoy que la UE está «trabajando para adoptar un enfoque europeo».

Además, el mes pasado la Comisión Europea presentó una estrategia contra el ciberacoso que contempla pedir a las plataformas digitales que adopten medidas «efectivas» para combatirlo y asuman «su plena responsabilidad» en este ámbito.

La semana pasada, Bruselas dio luz verde a incluir en el marco normativo sobre Inteligencia Artificial vetar el uso de la IA para desnudar a personas sin su consentimiento, tras constatarse la difusión de millones de imágenes sexualizadas en Grok, propiedad de X.

En 2025, la Comisión dictaminó que Meta (matriz de Instagram y Facebook) no proporciona a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenido ilegal, como material de abuso infantil, y en otra investigación concluyó que TikTok tenía un diseño adictivo que perjudicaba el bienestar físico y mental de sus usuarios, un riesgo especialmente dañino para los menores. EFE

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