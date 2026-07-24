Bruselas acusa a TikTok de no proteger suficientemente a los menores

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Bruselas, 24 jul (EFE).- La Comisión Europea acusó este viernes a la red social china TikTok de no proteger suficientemente a los menores porque las cuentas que ha diseñado específicamente para ellos no impiden que el contenido que publican acabe en manos de «potenciales perpetradores» o se pueda usar para el ciberacoso.

El Ejecutivo comunitario considera que está violando la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a proteger especialmente a los menores en internet, y podría imponerle en el futuro una multa de hasta el 6 % de su facturación anual a nivel global si no le convencen las alegaciones a las que la empresa tiene ahora derecho.

Bruselas dice que los menores pueden elegir que sus cuentas sean públicas, lo que significa que cualquier usuario, incluso aunque no tenga un perfil en TikTok, puede ver el contenido que publican.

«Esta función da potencialmente a desconocidos acceso a la vida de un menor. Además, dado que lo que publican los menores puede permanecer en internet para siempre (…) conlleva riesgos con posibles consecuencias de por vida», aseguró la Comisión Europea en un comunicado.

La Comisión añade que, aunque los menores decidan mantener la privacidad de su cuenta, se les puede encontrar «fácilmente» a través de las listas de «seguidores» y «seguidos» y que tanto su perfil como sus fotos son accesibles a cualquier usuario, aunque no tenga un perfil de TikTok.

La DSA obliga a las grandes plataformas a garantizar que los menores navegan en un entorno seguro, por lo que le pide a TikTok que configure las cuentas públicas diseñadas específicamente para ellos de tal manera que el contenido que publiquen solo sea visible para los usuarios que han aceptado previamente.

Y respecto a los adolescentes de 16 y 17 años, le pide a TikTok que, aunque tengan la posibilidad de compartir sus contenidos con una audiencia amplia, impida que sean accesibles para todos aquellos que no tengan una cuenta en la plataforma, así como que evite que lo que publiquen se recomiende a otros usuarios a través de la pestaña «Para ti».

Bruselas persigue así el grado de protección que TikTok ofrece a los menores, tras acusarla en febrero de tener un diseño adictivo.

La empresa negó hoy las alegaciones de la Comisión Europea, asegurando que «las cuentas de adolescentes cuentan con más de 50 medidas de privacidad y seguridad integradas de forma predeterminada, diseñadas con el asesoramiento de expertos desde el momento en que se crea la cuenta».

«Las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y somos una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar los mensajes directos, ni que su contenido pueda aparecer en la pestaña ‘Para ti'», aseguraron fuentes de TikTok.

La empresa dijo que comparte el «objetivo» de proteger a los menores y aseguró que trabajará con la Comisión Europea «de forma constructiva». EFE

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