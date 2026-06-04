Bruselas exige a España acabar con la contaminación de agua por nitratos en cuatro CCAA

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea exigió este jueves a España tomar las medidas necesarias para atajar la contaminación de aguas por nitratos en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia), en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que condenó al país en 2024 por este motivo.

La Corte con sede en Luxemburgo falló entonces que España no había protegido sus aguas «de la contaminación causada por nitratos de fuentes agrícolas», al tiempo que no había «revisado al lista de zonas vulnerables a esta sustancia» ni «adoptado algunas medidas obligatorias» ni planes de acción en algunas comunidades autónomas.

Bruselas destaca que, dos años después de la sentencia, España ha cumplido con este fallo en lo relativo a la designación de zonas vulnerables en Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, mientras que ha adoptado una serie de medidas obligatorias en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Sin embargo, añade que «todavía no ha adoptado medidas necesarias obligatorias en el programa de actuación de Castilla y León sobre las de aplicación de fertilizantes en terrenos con pendientes pronunciadas».

Además, a juicio de la Comisión, las autoridades españolas tampoco han tomado las medidas adicionales requeridas en relación con la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

«Según los últimos datos disponibles, la calidad de las aguas en estas cuatro comunidades autónomas no ha mejorado con respecto al período anterior, lo que indica que las medidas adoptadas no han sido eficaces», explica la institución.

En consecuencia, Bruselas ha abierto un expediente a España con el envío de una carta de emplazamiento, que representa el primer paso en los procedimientos europeos de infracción que, en última instancia, puede volver al TJUE, en este caso con la petición de sanciones económicas. EFE

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