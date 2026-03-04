Bruselas lanza estrategia para reforzar puertos, transporte marítimo y astilleros

4 minutos

Bruselas, 4 mar (EFE).- La Comisión Europea adoptó este miércoles una Estrategia Industrial Marítima y una Estrategia de Puertos con el objetivo de reforzar la competitividad, sostenibilidad, seguridad y resiliencia del sector marítimo europeo, en un contexto de transición energética y crecientes tensiones geopolíticas.

«Nuestra estrategia no solo aumentará las capacidades de fabricación en Europa, sino que también apoyará el liderazgo ‘Made in EU’ en segmentos específicos de buques, tecnologías e innovación», dijo el vicepresidente de Industria de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

El Ejecutivo comunitario, que presenta sus ideas -sin propuestas legislativas concretas aún- dentro de un esfuerzo integral para reforzar la competitividad industrial de la UE, recordó que «Europa es un continente marítimo, con la mayor zona marítima colectiva del mundo», subrayó el Ejecutivo comunitario.

Los puertos europeos facilitan alrededor del 74 % del comercio exterior de la Unión Europea, gestionando más de 3.400 millones de toneladas de mercancías y casi 395 millones de pasajeros cada año.

Para preservar esa pujanza, la Comisión presentó un «paquete» marítimo dividido en dos estrategias, una sobre construcción naval y transporte y otra sobre infraestructuras portuarias.

Entre las medidas concretas, el Ejecutivo avanza que prepara una convocatoria de «Astilleros del Futuro», destinada a probar y escalar tecnologías innovadoras en entornos reales.

«Si no actuamos ahora, en dos décadas podríamos no ser capaces de construir los buques que necesitamos, por ejemplo, para defensa o protección submarina», resumieron fuentes europeas.

El plan también apuesta por acelerar la renovación y descarbonización de la flota, con especial atención a ferris y buques costeros, y por apoyar la adopción de combustibles sostenibles y tecnologías de propulsión limpia.

En el plano regulatorio, la Comisión quiere reducir cargas administrativas y prevé «simplificar las formalidades administrativas, incluido el marco de seguimiento, notificación y marco de verificación», así como revisar la legislación de seguridad marítima para adaptarla a la transición verde y digital.

Competencia internacional y seguridad

El Ejecutivo también quiere dotarse de instrumentos para reforzar el sector marítimo de la UE, a través de instrumentos comerciales, financiación a la exportación y criterios de contratación pública que tengan en cuenta aspectos de seguridad económica, con el objetivo de evitar distorsiones frente a terceros países.

También contempla una dimensión de defensa y doble uso, con medidas para ampliar la capacidad industrial naval y desarrollar un mecanismo de apoyo a ferris de doble uso, según los documentos publicados por el Ejecutivo.

En cuanto a los puertos, la Comisión subraya que son infraestructuras críticas para el comercio, la energía y la seguridad y propone acelerar la electrificación portuaria y mejorar la conexión a la red eléctrica, impulsar la digitalización y reforzar la integración con redes ferroviarias y logísticas del interior.

Además, el Ejecutivo trabaja en una hoja de ruta específica para puertos pequeños y medianos, incluidos los situados en regiones insulares o ultraperiféricas.

Otro de los aspectos que Bruselas quiere reforzar es el concepto de seguridad, pues los puertos son sensibles al crimen organizado y a las amenazas híbridas.

«La Comisión explorará formas de reforzar aún más la legislación de seguridad marítima para prevenir el tráfico de drogas, abordar eficazmente las amenazas emergentes y mejorar la seguridad de la cadena de suministro de la UE», avanza la estrategia.

Se contempla generar marcos de verificación de antecedentes de trabajadores portuarios, evaluaciones de riesgo de ciberseguridad, y orientaciones sobre propiedad extranjera e inversiones en puertos europeos.

«Estamos dotando a los sectores europeos de puertos, transporte marítimo y construcción naval de las herramientas necesarias para liderar la transición hacia la energía limpia, garantizar el comercio y la defensa, y seguir siendo competitivos a nivel mundial», resumió el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas. EFE

