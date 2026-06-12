Cae una red que facilitaba la entrada de dominicanos a Europa de manera fraudulenta

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Barcelona, 12 jun (EFE).- La Policía Nacional española desarticuló en Manresa (Barcelona) una red que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos a Europa con documentación fraudulenta, por la que pagaban unos 5.000 euros, y detuvieron a seis personas, entre ellas el líder de la banda, que se encuentra en prisión provisional.

Además, durante los registros practicados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 8.000 plantas de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos móviles y vehículos, y se procedió al bloqueo de nueve cuentas bancarias, según informó este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

La organización facilitaba pasaportes colombianos obtenidos de forma fraudulenta para permitir el acceso irregular de ciudadanos dominicanos al espacio Schengen sin necesidad de visado.

La investigación policial comenzó en agosto de 2025 tras recibirse información a través de los mecanismos de cooperación internacional sobre la existencia de una organización criminal asentada tanto en España como en Colombia dedicada a introducir irregularmente a ciudadanos dominicanos en Europa utilizando documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

La organización criminal se encargaba de gestionar tanto la obtención de la documentación fraudulenta como las reservas y desplazamientos internacionales necesarios para llegar a Europa, por lo que los migrantes abonaban alrededor de 5.000 euros por persona.

Tras obtener los documentos colombianos, los migrantes viajaban a Perú, donde estampaban sellos de entrada y salida en los pasaportes con el objetivo de dotarlos de una apariencia de autenticidad y normalidad documental.

Posteriormente se desplazaban hasta Brasil y desde allí trataban de viajar directamente a España o bien utilizaban rutas alternativas a través de Casablanca (Marruecos) con destino a Europa.

La investigación permitió esclarecer cerca de una treintena de casos de migración irregular. EFE

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