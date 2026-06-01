Camiseta de selección colombiana de fútbol provoca disputa entre candidatos presidenciales

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Bogotá, 1 jun (EFE).- La camiseta amarilla de la selección colombiana de fútbol se convirtió este lunes en objeto de controversia política, después de que el candidato izquierdista Iván Cepeda cuestionara su uso por parte del ultraderechista Abelardo de la Espriella y de sus seguidores durante la campaña presidencial.

«¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?», preguntó Cepeda este lunes en X y solicitó una posición oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que De la Espriella y numerosos simpatizantes suyos utilizaron la camiseta amarilla de la selección como prenda distintiva de campaña durante la primera vuelta presidencial.

«La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas», afirmó Cepeda, quien calificó ese uso como un acto «oportunista» y pidió examinar sus posibles implicaciones jurídicas.

Durante la jornada electoral del domingo, miles de seguidores de De la Espriella acudieron a votar con la camiseta de la selección y por la noche llenaron el Malecón del Río Magdalena en Barranquilla vestidos de amarillo para celebrar el paso de su candidato a la segunda vuelta presidencial.

Las prendas de la selección se mezclaron con banderas de Colombia y el saludo de «Firmes por la patria», popularizado por el candidato, mientras los simpatizantes celebraron al ritmo de la canción vallenata «Que me coma el tigre», en alusión al apodo con el que se conoce a De la Espriella entre sus seguidores.

El ultraderechista se convirtió en el candidato más votado en la primera ronda con 10,3 millones de votos y avanzó al balotaje del próximo 21 de junio frente a Cepeda, quien obtuvo 9,6 millones.

La polémica coincide además con la proximidad del Mundial de Fútbol, para el que Colombia disputará este lunes un partido amistoso de despedida ante Costa Rica.

Por el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre la petición de Cepeda, pero en redes sociales se han publicado hoy fotografías de la campaña de hace cuatro años en la que el hoy presidente Gustavo Petro luce la camiseta amarilla en actividades proselitistas. EFE

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