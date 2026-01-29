Canadá espera que EE.UU. «respete la soberanía» nacional y no apoye a los separatistas

Toronto (Canadá), 29 ene (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que espera que Estados Unidos «respete la soberanía canadiense», ante las informaciones de que grupos separatistas de la provincia de Alberta se han reunido en secreto con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de apoyo financiero.

«Espero que la Administración estadounidense respete la soberanía canadiense en todo momento y sin excepciones. Siempre he sido claro en mis conversaciones con el presidente Trump sobre esto», declaró Carney en una conferencia de prensa, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación.

Carney añadió que Trump nunca ha tratado con él el tema de la separación de las provincias de Alberta o Quebec, pero evitó contestar si ha protestado ante Washington por los recientes comentarios del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en los que insinuó su posible apoyo a los separatistas de Alberta.

Este jueves, el medio Financial Times publicó que el grupo separatista Alberta Prosperity Project (APP) ha mantenido reuniones secretas con miembros de la Administración Trump para solicitar apoyo logístico y financiero de cara a un posible referéndum separatista en la provincia.

Precisamente, APP quiere que el Departamento del Tesoro de Bessent les otorgue una línea de crédito de 500 millones de dólares para ayudar a Alberta si los independentistas ganasen el hipotético referéndum.

Este jueves, el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica, David Eby, calificó los contactos de APP con Washington, como «traición».

«Ir a otro país y pedir ayuda para romper Canadá, eso tiene un viejo nombre y es traición», declaró.

Doug Ford, jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, la más industrializada y poblada del país, y que se ha distinguido por su oposición a las políticas comerciales de Trump, también reaccionó a las informaciones y dijo que la jefa de Gobierno de Alberta, la ultraconservadora Danielle Smith, tiene que aclarar su posición.

«O estás con Canadá o no lo estás», afirmó.

Smith, que fue la única jefa de Gobierno provincial canadiense que asistió a la toma de posesión de Trump en enero de 2025 y que ha expresado su cercanía ideológica con el presidente estadounidense, se negó a condenar los contactos de APP con integrantes del Gobierno estadounidense y achacó el sentimiento separatista, que cifró en el 30 % de la población, a las políticas del anterior primer ministro, Justin Trudeau.

«No voy a demonizar o marginar a un millón de mis ciudadanos cuando tienen quejas legítimas», declaró Smith, quien en el pasado ha sido acusada de favorecer el auge del movimiento separatista en Alberta, provincia que concentra casi la totalidad de la producción de petróleo del país y tiene las mayores reservas probadas de crudo del planeta.

El movimiento separatista de Alberta, promovido por grupos de extrema derecha y ultraconservadores, quiere celebrar este año un referéndum sobre la independencia del territorio.

También este año está previsto que la provincia de Quebec celebre elecciones. En estos momentos, el separatista Partido Quebequés (PQ) encabeza las encuestas para ganar las elecciones.

Su líder, Paul St-Pierre Plamondon, ha prometido celebrar un referéndum independentista, que sería el tercero de Quebec, si gana las elecciones. EFE

