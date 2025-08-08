Canadá se suma a las voces que condenan los planes de Israel en la Franja de Gaza

Toronto (Canadá), 8 ago (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, criticó este viernes los planes de Israel de asumir el control de la ciudad de Gaza y afirmó que la medida es «una equivocación» que no mejorará la crisis humanitaria.

En declaraciones a los medios, Carney afirmó que Canadá se suma quienes consideran que los planes aprobados por el gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son «una equivocación».

«Esta acción no contribuirá a la mejora de la situación humanitaria sobre el terreno. Pondrá las vidas de los rehenes en mayor peligro en vez de menos», continuó Carney para añadir que Hamás no debe tener ningún papel en el futuro.

Sin embargo, Carney se mostró evasivo al ser preguntado si Canadá está considerando sanciones contra Israel por sus acciones en la Franja de Gaza.

El líder canadiense se limitó a señalar que está trabajando con aliados como Francia y el Reino Unido para «estabilizar» la situación y lograr un alto el fuego y que no está preparando «otros anuncios en este momento».

El pasado 30 de julio, el primer ministro canadiense anunció que Canadá tiene la intención de reconocer el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre con garantías de reformas de la Autoridad Palestina y la no militarización del territorio palestino. EFE

