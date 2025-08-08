The Swiss voice in the world since 1935

Canadá se suma a las voces que condenan los planes de Israel en la Franja de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Toronto (Canadá), 8 ago (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, criticó este viernes los planes de Israel de asumir el control de la ciudad de Gaza y afirmó que la medida es «una equivocación» que no mejorará la crisis humanitaria.

En declaraciones a los medios, Carney afirmó que Canadá se suma quienes consideran que los planes aprobados por el gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son «una equivocación».

«Esta acción no contribuirá a la mejora de la situación humanitaria sobre el terreno. Pondrá las vidas de los rehenes en mayor peligro en vez de menos», continuó Carney para añadir que Hamás no debe tener ningún papel en el futuro.

Sin embargo, Carney se mostró evasivo al ser preguntado si Canadá está considerando sanciones contra Israel por sus acciones en la Franja de Gaza.

El líder canadiense se limitó a señalar que está trabajando con aliados como Francia y el Reino Unido para «estabilizar» la situación y lograr un alto el fuego y que no está preparando «otros anuncios en este momento».

El pasado 30 de julio, el primer ministro canadiense anunció que Canadá tiene la intención de reconocer el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre con garantías de reformas de la Autoridad Palestina y la no militarización del territorio palestino. EFE

jcr/aaca/enb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR