The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cancelados por seguridad los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 30 may (EFE).- Los conciertos de los raperos estadounidenses Travis Scott y Kanye West, previstos para el 17 y 18 de julio respectivamente, en un festival de música en Reggio Emilia, en Italia, han sido cancelados por motivos de seguridad y orden público.

La Delegación de Gobierno comunicó anoche la orden de cancelar ambos conciertos después de que tanto la provincia como el municipio de Reggio Emilia solicitaran aclaraciones sobre el plan de seguridad y otra información sobre la logística del festival, ante el temor de que la organización no estuviera preparada para gestionar la llegada de decenas de miles de personas.

Además, la asociación de consumidores Codacons y las comunidades judías de Reggio Emilia y Módena habían solicitado la intervención de la Delegación de Gobierno sobre todo respecto a la actuación de Kanye West, que también fue vetado en Reino Unido por sus declaraciones antisemitas y posiciones sobre el nazismo.

En los últimos años, los espectáculos de Scott han concentrado a multitud de jóvenes por lo que se temía un problema de masificación, mientras que las semanas pasadas políticos y organizaciones presionaron para que se cancelara la actuación de West.

En este caso, el temor a tener que lidiar con manifestaciones contra la actuación del rapero fue una de las razones esgrimidas por la prefectura de Reggio Emilia para la cancelación.

El festival iba a celebrarse en un enorme recinto cerca del aeropuerto de Reggio Emilia, llamado RCF Arena y Scott y West eran los artistas más esperados. EFE

ccg/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR