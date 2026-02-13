Canciller colombiana: No hubo rendición de cuentas ante EEUU ni imposición de condiciones

5 minutos

Irene Escudero

Madrid, 13 feb (EFE).– La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, asegura a EFE que el presidente estadounidense, Donald Trump, no les ha impuesto ninguna condición ni les ha exigido «rendición de cuentas», y ahora que la situación se ha «normalizado» Colombia quiere estabilizar la relación con Washington usando su excedente de energía para impulsar el sector petrolero en Venezuela.

«Fue una conversación muy sincera, muy sin condiciones. De conocerse, de intercambiar opiniones, pero no hubo una rendición de cuentas ni nos dijeron ‘tienes que hacer esto o lo otro'», explica la canciller, en una entrevista con EFE en el consulado colombiano en Madrid, donde mantendrá una serie de reuniones este fin de semana para supervisar los procedimientos para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Es decir, que al contrario de lo que se ha especulado después de esa reunión del pasado día 3 en la Casa Blanca, la canciller asegura que Estados Unidos no les ha pedido que reanuden las fumigaciones aéreas de cultivos de coca ni les ha impuesto condiciones.

«Le dijimos (a Trump) a través del presidente (Gustavo) Petro que nuestra opción de lucha (contra el narcotráfico) es la erradicación permanente, que es una erradicación voluntaria», señala, indicando que el mandatario estadounidense se mostró receptivo y satisfecho.

Tampoco se habló de la presencia militar estadounidense en la frontera con Venezuela, ya que en la lucha contra el narcotráfico conjunta hay una «coordinación militar en términos de inteligencia e información» con EE.UU., pero quienes actúan «son los ejércitos colombiano y venezolano».

Trump, desinformado

Villavicencio habla de un escenario diferente al que se contemplaba a principios de año cuando Trump no descartaba una intervención en Colombia como la que realizó en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

Según la canciller, Trump «estaba muy desinformado de lo que es Colombia» y «no conoce América Latina». Ese acercamiento permitió establecer acuerdos para mantener la colaboración contra el crimen organizado y «poder reactivar la economía de Venezuela».

«La postura de EE.UU. y del presidente Trump es bastante pragmática. Entonces, con él hay que hablar con pragmatismo para tener alguna identificación. Pero el pragmatismo no indica que los valores se dejen a un lado», subraya la ministra.

En este sentido, añade, Petro habría convencido a Trump de que la sustitución de cultivos de coca por otros como café o cacao, con apoyo de la comunidad internacional, es el camino definitivo.

Ahora la estrategia colombiana pasa por la interdependencia energética: «Venezuela es el país que tiene mayor reservas de petróleo en el mundo y lógicamente eso es un recurso muy importante para la economía norteamericana. Ahora bien, para sacar petróleo, se necesita energía y Venezuela no tiene la suficiente energía para ese proceso. Colombia sí la puede generar», resume Villavicencio.

La propuesta que lanza es vender energía a Venezuela, restableciendo los oleoductos destruidos por años de bloqueo de Washington a Caracas, para que EE.UU. pueda explotar el crudo venezolano de forma más sostenible, pues Colombia tiene reservas suficientes y ha incrementado la generación de energías renovables como la solar.

Próximos pasos con Venezuela

Sobre la seguridad fronteriza, la canciller recuerda que el próximo 21 de febrero se reunirá la Comisión de Defensa binacional para coordinar acciones de seguridad en los 2.200 km de frontera con Venezuela.

Pero precisamente el petróleo y la energía es el punto que más le interesa a Colombia tocar en la reunión bilateral que tendrán próximamente Petro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que aún no tiene fecha.

«Petro habló con ella telefónicamente y tenemos mucho interés», apunta Villavicenco, que añade que hay «voluntad» de las dos partes para reunirse y que «es posible» que la bilateral se celebre la próxima semana, pero «el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano», aunque por el momento no la hay.

El Gobierno colombiano, que no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones de 2024 hasta que no se conocieran las actas, valida ahora a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, «como la interlocutora de Estados Unidos» y asegura que tanto las fuerzas sociales como la oposición democrática la ven como «la presidenta interina».

La continuidad en el poder «ha evitado un derramamiento de sangre, una conflictividad mayor y violencia en las calles», reflexiona. Y a partir de esta situación, Colombia quiere ahora «reactivar toda la economía del Occidente de Venezuela» y ser en sí misma un actor clave para el apoyo y la reactivación. EFE

ime/rcf

(Foto)