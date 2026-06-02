Canciller de Costa Rica defiende en Bruselas la candidatura de Grynspan a dirigir la ONU

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Bruselas, 2 jun (EFE).- El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, defendió este martes en Bruselas la candidatura de Rebeca Grynspan a encabezar la Secretaría General de la ONU, por su «experiencia» en negociaciones complejas y por su «coincidencia» con la visión europea sobre el rumbo que debe tomar ese organismo.

En una entrevista a EFE, Tovar afirmó que Costa Rica respalda la candidatura de Grynspan «en un momento en que se ha puesto en entredicho la capacidad de la ONU para cumplir su propio mandato, que es preservar la paz y seguridad internacionales», y con el objetivo de conducir al organismo «a una reforma pragmática» y «desde la ortodoxia».

Durante su visita a Bruselas, el canciller costarricense tiene previsto mantener una reunión con la alta representante de la UE y vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Kaja Kallas, entre otros representantes de las instituciones europeas, y en las que abordará la candidatura de Grynspan y el estrechamiento de las relaciones entre Bruselas y San José.

De la política y economista costarricense destacó su «historia de vida muy especial», como descendiente de víctimas del holocausto, y que como tal «conoce la guerra desde lo más duro y triste» y también desde la perspectiva de la paz y de haber nacido en Costa Rica, «una tierra sin ejército», según dijo.

Grynspan «tiene la capacidad» y «la trayectoria» de haber participado «en negociaciones muy complejas», entre ellas la tregua del mar Negro entre Ucrania y Rusia, afirmó Tovar, quien también subrayó que se trata de «una candidata bastante potable políticamente» de cara a pasar el filtro del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) tienen derecho a veto.

Pese a este apoyo del Ejecutivo costarricense, Tovar destacó que Grynspan debe operar «con autonomía y objetividad». «Sus ideas y su candidatura son suyas», recalcó.

«Yo no le puedo decir a Europa por quién decantarse, pero de la visión de mundo europea a la visión que plantea Rebeca (Grynspan), me parece que hay una profunda coincidencia», dijo el canciller.

Apuntó en concreto a la sintonía entre ambas partes sobre «la importancia de tener una ONU eficiente, menos burocrática» y que «vuelva otra vez a ser el referente de la mediación y la prevención de conflictos internacionales», ante el contexto actual «con actores externos que actúan como mediadores en las más tensas disputas internacionales».

Tovar reconoció no obstante la dificultad de la contienda para dirigir la ONU, en la que también compiten la chilena Michele Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el argentino Rafael Grossi.

«Todos son candidatos fuertes», admitió el canciller, quien señaló que «es el turno» de América Latina para ocupar el puesto y que hasta ahora el cargo nunca ha recaído en una mujer. EFE

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