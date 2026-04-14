Canciller ruso denuncia en Pekín los «juegos muy peligrosos» de EEUU y sus aliados en Asia

afp_tickers

2 minutos

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció este martes los «juegos muy peligrosos» de Estados Unidos y de sus aliados en Asia, a los que acusó de atizar las tensiones y de querer «contener» la influencia de Pekín y de Moscú.

China y Rusia son importantes socios económicos y diplomáticos. Su relación, cimentada en su rivalidad mutua con Washington, se fortaleció desde que las tropas de Moscú invadieron Ucrania en 2022.

Recibido con honores, Serguéi Lavrov llegó el martes a Pekín para una visita de dos días en la que ambas potencias se «coordinarán» en cuestiones internacionales, según la diplomacia china.

«Respecto a la parte oriental del continente euroasiático, se están llevando a cabo en ella juegos muy muy peligrosos», afirmó Lavrov durante una reunión en Pekín con su par chino, Wang Yi, según la agencia de prensa rusa Tass.

«Ya sea sobre la cuestión de Taiwán, la del mar de China meridional o sobre la península coreana, se han atizado las tensiones en un espacio que, durante muchos años, fue una zona de cooperación y de buena vecindad», subrayó.

China considera que Taiwán forma parte de su territorio y está firmemente en contra de las ventas de armamento estadounidense a la isla, que, según Pekín, socavan su soberanía.

Las relaciones entre China y Japón, un aliado cercano de Washington, también se deterioraron el pasado otoño boreal, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, diera a entender que su país podría intervenir militarmente si China atacara a Taiwán.

Por otro lado, en el mar de China meridional, China y Filipinas, que mantienen unos estrechos lazos militares con Estados Unidos, se disputan varios islotes.

bur-ehl-lal/sla/jvb/meb