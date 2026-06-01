Canciller uruguayo insta a «estar contentos con la democracia», tras elección en Colombia

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Montevideo, 1 jun (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, se refirió este lunes a los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el domingo en Colombia y afirmó que en la región hay que «estar contentos con la democracia».

Los resultados preliminares divulgados tras el cierre de las urnas este domingo confirmaron que se celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo no aceptar los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, luego de que estos dieran a De la Espriella como el más votado, con más de 10 millones de votos.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo», escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

«Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (…) que tiene 800.000 personas adicionales», afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que «centenares de miles de votos fueron agregados», aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

«Lo que nos tiene que dejar contentos a todos los demócratas en América Latina es que no vivamos en escenarios de golpes y contragolpes y falta de libertad y democracia, cuando lo que hay son elecciones», dijo Lubetkin ante la reacción del mandatario.

Lubetkin recordó que aún falta la segunda vuelta de las elecciones y que estas están «a mitad de camino».

«Pensemos lo que era América Latina hace 30 o 40 años. Parece que todo es normal ahora, pero vivimos otra cosa. Entonces, como vivimos otra cosa, es bueno compararlo y decir ‘una nueva elección limpia de resultados’. Después veremos de qué forma se desarrolla», concluyó el canciller. EFE

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