Candidata favorita en las elecciones de Costa Rica invita a Musk a trabajar «juntos»

La candidata oficialista conservadora Laura Fernández, favorita para ganar las elecciones presidenciales del domingo en Costa Rica, invitó este lunes al multimillonario Elon Musk a trabajar «juntos» con su eventual gobierno.

«Si Dios quiere, ganaremos las elecciones presidenciales este 1 de febrero. Hoy quiero extender una invitación a Elon Musk para explorar lo que podemos construir juntos por el bien común y la libertad de las Américas», escribió Fernández en un mensaje publicado en inglés en X.

La aspirante derechista lidera las encuestas con alrededor del 40%, el umbral para ganar en primera vuelta y aventaja por más de 30 puntos a sus rivales. Sin embargo, hay un alto porcentaje de indecisos por lo que una segunda ronda no está descartada.

La politóloga de 39 años es admiradora del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y promete políticas de mano dura contra el crimen, como el estado de excepción, similar al aplicado en El Salvador en la «guerra» antipandillas, criticado por grupos de derechos humanos.

Bukele y Musk suelen interactuar en X, propiedaddel hombre más rico del mundo, y en diciembre pasado anunciaron una alianza para utilizar la inteligencia artificial Grok de esa red social para tutorías en las escuelas públicas de El Salvador.

«Juntos, somos más fuertes», agregó Fernández, en su invitación a Musk.

