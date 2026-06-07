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Candidata peruana Keiko Fujimori asegura que Colombia «va a tener un cambio de gobierno»

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este domingo antes de votar en la segunda vuelta de las elecciones que Colombia va a tener un cambio de gobierno al pronunciarse con respecto a los comicios del próximo 21 de junio en el vecino país, donde se enfrentarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Durante el tradicional desayuno electoral, donde los candidatos comparten mesa con sus familias, miembros de su partido o simpatizantes antes ir a votar, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sostuvo que su partido, Fuerza Popular, buscará la integración de los países de la región para enfrentar el crimen organizado.

«Buscamos, de cara a enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico la voluntad de que todos países en esta zona, especialmente los más afectados, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, que va a tener un cambio de gobierno, podamos trabajar de manera estrecha», dijo la candidata. EFE

pbc/fgg/cpy

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