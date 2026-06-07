Candidata peruana Keiko Fujimori asegura que Colombia «va a tener un cambio de gobierno»

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este domingo antes de votar en la segunda vuelta de las elecciones que la vecina Colombia va a tener un cambio de gobierno en los comicios del 21 de junio, que enfrentarán al ultraderechista Abelardo de la Espriella y con el izquierdista Iván Cepeda.

Durante el tradicional desayuno electoral, donde los candidatos comparten mesa con sus familias, miembros de su partido o simpatizantes antes ir a votar, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sostuvo que su partido, Fuerza Popular, buscará la integración de los países de la región para luchar contra el crimen organizado.

«Buscamos, de cara a enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico la voluntad de que todos países en esta zona, especialmente los más afectados, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, que va a tener un cambio de gobierno, podamos trabajar de manera estrecha», dijo la candidata.

Fujimori, que se disputa hoy la Presidencia de Perú con el izquierdista Roberto Sánchez, reiteró que en el caso de ganar las elecciones va a fomentar la integración y estrechar los lazos con los países de Latinoamérica, particularmente con los vecinos, para lograr la paz.

Este sábado, un día antes de los comicios en Perú, De la Espriella expresó su apoyo a Fujimori durante una videollamada, en la que resaltó la trayectoria y el «compromiso con la democracia» de la candidata, a la que saludó como la próxima «presidenta de Perú».

De la Espriella aseguró que Colombia y Perú tienen la oportunidad de trabajar una agenda conjunta basada en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la defensa de las libertades y la lucha frontal contra el crimen organizado.

Por su parte, Fujimori agradeció el apoyo y destacó la «valentía» de De la Espriella: «Tú estás poniendo muchas cosas en riesgo (…) Te felicito y sobre todo felicito a tu familia porque cuando uno se introduce en la política el sacrificio es de todos».

En el mismo desayuno de este domingo, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular no respondió a cuáles son sus expectativas de la relación con el presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, pero expresó que tuvo «la oportunidad» de saludarle personalmente en el día de su investidura presidencial.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. EFE

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