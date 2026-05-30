Candidato de izquierda colombiana invita a un diálogo nacional a empresarios y opositores

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Bogotá, 30 may (EFE).- El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, invitó este sábado a los empresarios y opositores a un diálogo nacional, en vísperas de la primera vuelta de las elecciones de este domingo para las que parte como favorito en las encuestas.

«Quiero expresar especialmente a los empresarios del país toda mi voluntad para compartir con ellos nuestra propuesta, buscar permanentemente un diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos que Colombia necesita», manifestó Cepeda en un mensaje al país.

El candidato, visto con desconfianza por distintos sectores por haberse iniciado en la política en el Partido Comunista, subrayó: «No necesitamos más confrontación estéril y sí construcción colectiva de soluciones».

En una entrevista que dio esta semana a la Agencia EFE, Cepeda manifestó que, si gana las elecciones, su intención es convocar a un diálogo nacional con todos los sectores para llegar a un acuerdo que permita encontrar puntos en común para hacer las transformaciones que el país necesita y hoy avanzó en esa idea.

«La oposición contará con plenas garantías democráticas y desde este momento extiendo a sus dirigentes una invitación sincera al diálogo respetuoso y constructivo para avanzar hacia un gran acuerdo nacional», expresó.

En ese sentido, Cepeda añadió que su eventual gobierno «estará consagrado a la transformación social de Colombia y promoverá la equidad como principio ético, democrático y económico, porque no existe prosperidad duradera sin justicia social ni desarrollo sostenible sin inclusión».

«Será un gobierno presente en los territorios, un gobierno que escuche y dialogue, que construya soluciones junto a las comunidades, un gobierno que busque los problemas en su origen y que abandone para siempre la indiferencia del centralismo distante», dijo al referirse a uno de los viejos problemas del país, que es el abandono de las regiones, principalmente de las más apartadas.

Sin mencionar la creciente violencia en el país por parte de grupos guerrilleros y bandas criminales, Cepeda prometió seguir «fortaleciendo la seguridad» en las regiones y reforzar las capacidades del Estado «para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía».

«La seguridad debe significar protección de la vida, pero también oportunidades, bienestar e inversión social; gobernaré para todas y todos los colombianos, seré el jefe de Estado y no de una parte de la sociedad», dijo.

Cepeda lidera las encuestas de intención de voto, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas muestran que ninguno de ellos cuenta con los apoyos suficientes para ganar en primera vuelta, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos, lo que muy probablemente hará necesaria una segunda ronda el 21 de junio entre los dos más votados este domingo. EFE

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