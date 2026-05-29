Candidato de la izquierda colombiana: relación con EE.UU. tiene «importancia estratégica»

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Bogotá, 29 may (EFE).- El candidato de la izquierda a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, afirmó en una entrevista con EFE que la relación con Estados Unidos tiene para el país una «importancia estratégica» que, al igual que con América Latina, debe basarse en el respeto y la cooperación.

«Aquí de lo que se trata es de mantener a América Latina y al hemisferio como una zona de paz. Eso para mí es prioritario», indicó en vísperas de las elecciones presidenciales del domingo, para las cuales figura en primer lugar en todas las encuestas de intención de voto.

Según Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en caso de ganar las elecciones, su política exterior también tendrá en cuenta «la defensa ambiental de nuestro territorio» y «las relaciones históricas con nuestros países hermanos y vecinos, como también con el pueblo y con el Gobierno de Estados Unidos, que es una relación hemisférica cuyo valor e importancia estratégica son indudables».

«Así que en ambos planos habrá relaciones, yo espero, respetuosas, de colaboración, de cooperación y diplomáticas, como corresponde», manifestó.

Colombia tiene una relación diplomática, económica y comercial de más de 200 años con EE.UU., país que es también su principal aliado en materia de seguridad, pero ese vínculo entró en crisis en enero de 2025 tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, por las diferencias entre los dos Gobiernos sobre asuntos como la política migratoria y la lucha contra las drogas, entre otros.

«Yo lo que quisiera es un diálogo útil en el que partamos de la constatación que han hecho los gobiernos en Colombia, pero también las propias autoridades estadounidenses sobre el fracaso de la guerra contra las drogas. Por ahí no es el camino», señaló el candidato, aliado del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Para Cepeda, «la demostración práctica de ese fracaso es dónde estamos hoy» en la lucha contra las drogas, que es uno de los ejes de la relación de Colombia con Estados Unidos.

«Tenemos redes criminales transnacionales, tenemos una globalización del mercado de las drogas ilícitas, tenemos drogas sintéticas que no existían hace unos años, así que algo no se está haciendo bien en ese campo. Y para rectificar es necesario dialogar y cooperar y asumir ese diálogo y esa cooperación como un deber bilateral», explicó.

Cepeda indicó además que si es elegido presidente, su política exterior se fijará en muchas experiencias internacionales, «particularmente aquellas que están en nuestro vecindario».

En este sentido añadió: «Vemos con mucha admiración lo que ha ocurrido en México en los últimos años» con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y «también en Brasil», países con «experiencias que consideramos supremamente valiosas, especialmente en el plano de la transformación social». EFE

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