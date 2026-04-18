Candidato peruano señala que mayoría de actas observadas son donde tuvo mayor votación

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Lima, 18 abr (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez afirmó este sábado que la mayoría de actas observadas en los comicios generales de Perú corresponden a regiones donde tuvo una mayor votación, razón por la cual remarcó que se mantendrá vigilante de la resolución de esos votos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En una rueda de prensa, Sánchez dijo que están en la capacidad de demostrar que «la mayoría de actas observadas son de las regiones, donde Juntos por el Perú tiene el mayor respaldo», en referencia al partido político que lo lanzó a la presidencia de Perú para 2026-2031.

Agregó que el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, con quien disputa la opción de pasar a segunda vuelta junto a la derechista Keiko Fujimori, «sólo ha ganado en Lima».

Acusó a los seguidores de López Aliaga, candidato de Renovación Popular, de estar diciendo que «el voto del sur no vale», lo cual demuestra, en su opinión, «un racismo y clasismo que rechazamos».

Sánchez afirmó que el postulante de Renovación Popular está aplicando una «estrategia del caos», al asegurar que ha habido un fraude electoral y pedir la nulidad del proceso por las irregularidades en la organización de los comicios, y le pidió «aceptar el voto ciudadano y su voluntad».

«Si aún así duda, está el procedimiento de reconteo y nuevamente veremos el acta», manifestó el también el exministro del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Sánchez opinó sobre el reconteo de votos de un centenar de actas de sufragio que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció este sábado se realizará a partir del próximo lunes.

El candidato de Juntos por el Perú llamó a «los peruanos demócratas a defender el voto del Perú profundo».

A su vez, el asesor legal de su partido dijo que 3.889 actas observadas, de un universo de más de 5.000 actas provienen de regiones, donde Sánchez ha tenido la mayor cantidad de votos.

Hasta la fecha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado el 93,42 % de actas a nivel nacional, que le dan un 17 % de votos válidos a la candidata derechista Keiko Fujimori, seguida por un 12 % a favor del postulante izquierdista Roberto Sánchez y 11,9 % a favor del ultraconservador Rafael López Aliaga.

Una representante del JNE informó que el recuento de votos empezará este lunes, en sesión virtual pública, con las actas de la provincia de Chanchamayo, con la expectativa de culminar, a más tardar, en la quincena de mayo con todo el escrutinio presidencial.

La definición del postulante que irá a segunda vuelta el próximo 7 de junio con Fujimori se debate voto a voto, dado que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de alrededor de 13.000 votos en estos momentos.EFE

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