Capturan a un presunto autor de la masacre de veinte personas en una finca en Honduras

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Tegucigalpa, 2 jun (EFE).- La Policía Nacional de Honduras capturó este martes a un presunto autor intelectual y material del asesinato de veinte personas, el pasado 21 de mayo, en una finca de palma africana situada en el Caribe del país, una región afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario.

El sospechoso, conocido con el alias de ‘El Gato Negro’, fue capturado en la ciudad caribeña de La Ceiba, en cumplimiento de una orden judicial, informó a periodistas el subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez.

El detenido es señalado como «responsable intelectual» y «de participar» en la masacre ocurrida la madrugada del pasado 21 de mayo en la aldea de Rigores, situada en el conflictivo departamento de Colón, en la que hombres vestidos con uniformes policiales utilizaron «pistolas y fusiles», precisó Martínez.

El funcionario enfatizó que equipos especializados del Ministerio Público (Fiscalía) realizan exhumaciones y autopsias en el cementerio de Rigores para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Por su parte, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, indicó que, según las investigaciones, la matanza está relacionada con el robo del fruto de la palma africana en Colón, una zona conflictiva debido al narcotráfico y a una histórica disputa agraria que deja más de doscientas personas muertos en las últimas décadas.

En el sector del Aguán (Colón) «operan bandas criminales dedicadas al robo de la producción de palma africana, situación que ha provocado enfrentamientos violentos y generado un clima de inseguridad entre los habitantes», explicó Ponce.

La disputa territorial en Colón se originó hace medio siglo, tras la venta a grandes empresarios agrícolas de propiedades otorgadas inicialmente a campesinos mediante una reforma agraria, unos terrenos que hoy reclaman las nuevas generaciones de labriegos.

De acuerdo con las autoridades locales, este histórico conflicto se ha recrudecido en los últimos años debido a la infiltración del narcotráfico, el crimen organizado y la injerencia política en la región. EFE

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