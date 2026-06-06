Capturan en Ecuador a tres sujetos presuntamente vinculados a las disidencias de las FARC

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Quito, 6 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este sábado de la captura de tres sujetos en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia, presuntamente vinculados al Frente Iván Ríos, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las capturas ocurrieron en el marco del operativo ‘Cero Impunidad’, realizado el viernes, indicó la Policía Nacional en un comunicado, en el que señaló que el mencionado grupo disidente estaría presuntamente involucrado en actividades de minería ilegal.

La operación se desarrolló en el sector El Pablo, en la zona El Chical, mediante labores de inteligencia y trabajos investigativos de la Policía Nacional que permitieron obtener «información relevante sobre presuntos atentados que estarían planificando realizar en contra de la fuerza pública», reza el escrito.

Con el apoyo de las unidades tácticas de la Policía, así como de la Fiscalía General del Estado, se ejecutó el operativo en tres inmuebles presuntamente vinculados a actividades ilícitas en la zona, que permitieron la aprehensión de Jamer R., Carlos H. y el adolescente H.M.A.S., quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el respectivo procedimiento judicial.

Entre los indicios recabados en las intervenciones figuran 26 emulsiones encartuchadas (explosivo comercial e industrial), 87 fulminantes (detonadores), 20 metros de cordón detonante, 30 unidades de dinamita de fabricación artesanal, 41 explosivos cilíndricos, 10 metros de mecha lenta, 50 metros de mecha de seguridad, sacos de yute con sustancias blancas y granuladas, presumiblemente nitratos.

Asimismo, dinero en efectivo, cuatro taladros mineros, un generador eléctrico, dos radios de telecomunicación, seis terminales móviles y un ordenador portátil.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», a las que atribuye los altos índices de violencia de los últimos años en el país, y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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