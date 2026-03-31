Carlos III y la reina Camila harán una visita de Estado a EE.UU., confirma Buckingham

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Londres, 31 mar (EFE).- El rey Carlos III y la reina Camila harán una visita de Estado a Estados Unidos por recomendación del Gobierno británico, aunque la fecha exacta y los detalles del viaje se darán a conocer a su debido tiempo, confirmó este martes el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real.

Esta visita tiene como objetivo celebrar los lazos históricos y la moderna relación entre el Reino Unido y Estados Unidos, cuando este 2026 se conmemora el 250 aniversario de la independencia estadounidense, precisa un comunicado del palacio.

La visita de los reyes está prevista para finales de abril y sigue a la que hizo el presidente de EE.UU., Donald Trump, el año pasado al Reino Unido a fin de profundizar la relación.

Esta será la primera visita de Estado de Carlos III a EE.UU. desde que asumió el trono en 2022, aunque como príncipe de Gales estuvo 19 veces en ese país.

La madre de Carlos III, la reina Isabel II, hizo cuatro visitas de Estado a EE.UU., en 1957, 1976, 1991 y 2007. Desde 1952, un presidente de EE.UU. ha realizado cuatro visitas de Estado al Reino Unido -en 2003, 2011, 2019 y 2025.

Tras el viaje a EE.UU., el rey se desplazará a Bermudas, en lo que será también su primera visita a este territorio desde que asumió como jefe de Estado.

El viaje de Carlos III a EE.UU. tendrá lugar en un momento delicado en la relación bilateral por los desacuerdos entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre la guerra de Irán.

El líder laborista ha dejado claro que no entrará en la guerra en Irán, pero que el Gobierno defenderá los intereses británicos en la región y apoyará a los aliados del golfo Pérsico.

Trump ha criticado con dureza a Starmer por su reticencia a involucrar plenamente al Reino Unido en la ofensiva liderada por EE.UU.

En ese sentido, el presidente estadounidense pidió hoy a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con «coraje» y «tomen» el estrecho de Ormuz: «lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo», insistió.

El viaje de Carlos III se producirá después de que el congresista estadounidense Ro Khanna pidiera al rey que se reúna en privado con las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein durante su visita a EE.UU.

Según la BBC, el congresista demócrata dijo en una carta dirigida al rey que miembros del Congreso han solicitado el testimonio del hermano del monarca, Andrés Mountbatten-Windsor, sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en agosto de 2019.

El monarca ha dicho en el pasado que se solidariza con las víctimas de todo tipo de abuso.

El expríncipe Andrés, a quien su hermano el rey le ha retirado todos los títulos nobiliarios y honores por sus vínculos con Epstein, no ha respondido a la solicitud y siempre ha negado cualquier irregularidad sobre sus vínculos con el pederasta convicto.

El pasado febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido varias horas por la policía británica en relación con su pasado trabajo como enviado especial de Comercio tras salir a la luz que en su día pasó a Epstein información sensible del Gobierno.

Virginia Giuffre, fallecida en 2025, acusó hace unos años al expríncipe Andrés de tener relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad con intermediación de Epstein. EFE

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