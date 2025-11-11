Carlos Rivera anuncia concierto el 9 de mayo de 2026 en la emblemática Plaza México

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- El cantante mexicano Carlos Rivera anunció este lunes que el 9 de mayo de 2026 se presentará por primera vez en la Monumental Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, con capacidad para unas 45.000 personas cuando se utiliza el ruedo para conciertos.

Rivera nació en la ciudad de Huamantla, estado de Tlaxcala, centro de México, en 1986, y dio a conocer la noticia desde el propio escenario.

«Para mí es un orgullo poder llevar el arte de mi tierra tlaxcalteca a la Plaza de Toros México, pero de una manera distinta: a través de la música. Transformar este espacio con arte y con vida es una mejor forma de honrar lo que somos como seres humanos», dijo Rivera en un comunicado.

Rivera mostró en una toma aérea un tapete monumental de 1.500 metros cuadrados, elaborado con arena y aserrín de colores por 14 artesanos de Huamantla, Tlaxcala, quienes trabajaron durante más de 12 horas en el diseño.

El tapete está inspirado en las tradicionales alfombras huamantlecas y representa las raíces, el arte y la identidad mexicana que dan vida al proyecto.

Rivera llegará con el reto de llenar la Plaza de Toros México luego de que ha llenado más de 20 conciertos en el Auditorio Nacional y dos en la Arena CDMX, que lo consolidan como uno de los artistas más importantes de la música en español. EFE

