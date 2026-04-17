Carolina Durante consagra su fenómeno generacional en Coachella

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 17 abr (EFE).- Lo que empezó como un sueño lejano para Carolina Durante se materializó la semana pasada en su debut en Coachella y se repite este viernes en el segundo asalto, un hito que pocos artistas españoles han llegado a ostentar y con el que buscan que el mayor escaparate musical del mundo les abra las puertas al mercado estadounidense.

«Traemos nuestras canciones, nuestra propuesta. Tratamos de ser siempre honestos con lo que hacemos y a la hora de subirnos a un escenario. Creo que hemos llegado aquí por lo que somos, por lo que es el grupo», indica el vocalista, Diego Ibañez, en una entrevista con EFE durante su paso por Los Ángeles.

La banda madrileña encara esta nueva cita como un movimiento estratégico, confiando en que su paso por el desierto de California, ubicado en la localidad de Indio, les sirva para «poder, más adelante, hacer una gira más normal» por Estados Unidos, agrega.

Madrid, kilómetro cero del sueño americano

Sin renunciar a su identidad indie rock y con letras marcadas por el costumbrismo madrileño, con referencias tan propias como el mítico Tempo II o las cañas en el barrio de Malasaña, el grupo defiende una propuesta que apela al sentir general con el que el público sintoniza fácilmente, incluso fuera de España.

«Cada cual luego identifica a su propio Tempo II, que es como su bar, al que va siempre. Creo que es extrapolable. No hay que tenerle mucho miedo a ese tipo de localismos que luego cualquier artista internacional lo hace y lo primero que haces es buscar» en Internet, explica a EFE el integrante del grupo Martín Vallhonrat.

Este tipo de alusiones a la cotidianidad madrileña «nos sale natural y confiamos mucho en que está bien puesta la referencia y que la gente puede relacionarse con ella independientemente de si conoce ese sitio en concreto», añade el bajista.

Entre su primer y segundo pase en Coachella, la banda ha aprovechado para dejarse ver en salas de Los Ángeles, una experiencia que les ha otorgado una primera toma de contacto con el público que aspiran conquistar.

Tocaron en el mismo escenario que Wednesday, una banda de rock alternativo estadounidense, cumpliendo así el sueño de compartir espacio con referentes que admiran.

«Es un grupo que nos gusta mucho, sacaron disco el año pasado y lo hemos escuchado mogollón y hemos ido a verlos en Madrid. No será una banda gigatrónica, pero para nosotros sí que es importante», reconoce la formación.

Enamorar al público latino en EE.UU.

Para Carolina Durante, el idioma no representa un muro infranqueable en su camino hacia el éxito en Estados Unidos, especialmente gracias a la numerosa comunidad latina que habita en el país.

«El público latino de aquí (de Estados Unidos) está también con los brazos abiertos a escuchar música de guitarras cantada en español», afirma Ibañez.

Del mismo modo que en España se disfruta de bandas extranjeras sin dominar su lengua, el oyente estadounidense también puede dejarse seducir por el rock español.

De hecho, «lo que le preocupa al ser humano no dista demasiado en Madrid o en Los Ángeles», puntualiza.

Si bien Coachella no marcará necesariamente un antes y un después en su trayectoria, el grupo siente que pisar uno de los escenarios más emblemáticos del planeta es como recibir una medalla de reconocimiento. «Hay pocos grupos o artistas en España que puedan decir eso y yo creo que es para sentirse orgulloso», reconoce el vocalista.

«Lo veía complicado, pero no es algo que tuviésemos en nuestra cabeza el estar en Coachella. Había otras cosas: llenar un (Santiago) Bernabéu o el (Wanda) Metropolitano lo veía más hace un año. Cocahella es algo que está como muy lejano y se tienen que juntar varios factores, para tocar en este festival, pero al final se han juntado y estamos agradecidos», sentencia Ibañez. EFE

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