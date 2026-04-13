Carrera por la gobernación de California sacudida tras salida de congresista investigado

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(Actualiza con renuncia del congresista)

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- El ajedrez político por la Gobernación de California ha comenzado a moverse este lunes, después de que uno de los más favorecidos por las encuestas, el congresista demócrata Eric Swalwell, se retirara de la contienda y renunciara al Congreso de EE.UU., tras la denuncias de varias mujeres por supuestos abusos sexuales.

“Esta salida cambia las apuestas de una elección que no ha estado muy clara para los demócratas”, dice a EFE Luis Alvarado, exasesor de campañas republicanas y analista que ahora se identifica como independiente.

California, el estado más poblado de EE.UU. y la cuarta economía del mundo, elige en noviembre el reemplazo de Gavin Newsom. Las miradas están puestas en las primarias el próximo 2 de junio, cuando se elegirán a los dos aspirantes con mayor número de votos, sin importar su partido.

El panorama para la contienda no ha sido clara por la cantidad de aspirantes, 10 inscritos con potencial, ocho de ellos demócratas. En la encuesta del mes pasado del Emerson College Polling, Swalwell punteaba con 17 % de apoyo, seguido del republicano Steve Hilton (13 %), al que le dio su respaldo el presidente Donald Trump.

El escándalo

La campaña de Swalwell, quien representa un distrito del norte de California desde 2013, se vino abajo el viernes pasado cuando CNN y el San Francisco Chronicle sacaron a la luz las acusaciones de varias mujeres.

El testimonio que más ha llamado la atención es el de una exempleada que aseguró que el congresista la agredió sexualmente al menos en dos ocasiones cuando ella se encontraba demasiado ebria para dar su consentimiento.

“Lo apartaba, le decía que no”, declaró la mujer a CNN sobre el incidente ocurrido, según ella, después de haber dejado de trabajar en la oficina de Swalwell.

Otras tres mujeres que hablaron con CNN también denunciaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada del político. Swalwell ha negado los hechos.

Sin embargo, las denuncias generaron que influyentes demócratas y sindicatos retiraran su apoyo, lo que obligó a Swalwell a cancelar su campaña.

La Fiscalía de Manhattan (Nueva York) anunció que abrió una investigación contra el congresista y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes dijo que abrió una investigación en su contra.

Swalwell anunció la tarde de este lunes en un mensaje de X que deja el Congreso. «Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí».

El demócrata no es el único congresista en el ojo del huracán, pues el representante Tony Gonzales, republicano por Texas, ha estado en la mira tras admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada que posteriormente se suicidó.

NBC News informó que existía un creciente «impulso bipartidista» en el Congreso para destituir a Swalwell y Gonzales.

¿El nuevo líder?

Con Swalwell fuera del juego, aún quedan nueve aspirantes para la contienda de la Gobernación de California, y el Partido Demócrata deberá tomar las riendas en uno de sus enclaves más fuertes.

“Hay un vacío en el universo político de los demócratas, tras la derrota de (Kamala) Harris. Este es el momento de que se mire muy bien a quién le darán el apoyo y cómo se unen porque tienen el riesgo de dejar pasar a los dos republicanos (de las primarias a la elección general) si se divide el voto”, opina Alvarado.

Swalwell, quien tuvo un ascenso meteórico en su carrera por la Gobernación obtuvo el apoyo de líderes como la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y del senador por California Adam Schiff.

El multimillonario Tom Steyer y la excongresista Katie Porter seguían de cerca a Swalwell y, eventualmente, serían los más beneficiados.

Pero Alvarado cree que el veterano de la política Xavier Becerra, quien fue secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Joe Biden (2021-2025), podría tener una oportunidad con la salida de Swalwell, ya que es muy cercano a los grandes líderes del partido, entre ellos Pelosi y el mismo Newsom.

Becerra representó a California en el Congreso de EE.UU. por 20 años, y fue elegido para reemplazar a Harris en la Fiscalía de California, desde donde ganó varias batallas a Trump, entre ellas mantener el programa de Acción Diferida (DACA).

“Este es el tiempo de tener un gobernador que sabe cómo ganar, que tiene la experiencia de luchar y ganar”, dijo Becerra este lunes al recibir el apoyo de CHIRLA ACTION FUND. EFE

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