Centrales obreras argentinas vuelven a las calles por jubilados y contra ajustes de Milei

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Las centrales obreras argentinas y organizaciones sociales retomaron este miércoles las protestas con una marcha hacia el Congreso, en el centro de Buenos Aires, en apoyo a los reclamos de los jubilados y contra el continuado plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

En algunos puentes que dan acceso a la capital argentina se registraron durante la mañana los primeros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La protesta se desarrolla bajo consignas centradas en la defensa del sistema previsional, una mejora de los haberes de los jubilados y el rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno, que incluyen el cierre del programa social ‘Volver al Trabajo’, destinado a trabajadores informales, es decir, no registrados ni beneficiarios de derechos laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT), convocante de la marcha, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, además de diversas organizaciones sociales, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), tienen previsto concentrarse ante el Legislativo a las 15.00 hora local (18:00 GMT).

Desde primeras horas de la mañana, la Policía Federal desplegó un operativo en el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos desde el sur a la capital, para intentar liberar un corte de tránsito realizado por los manifestantes, lo que generó episodios de tensión.

La protesta de Buenos Aires se está replicando en otras ciudades de Argentina y es la primera desde la celebrada el pasado 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajador, también enfocada en denunciar las medidas del Gobierno de Milei contra los trabajadores.

En febrero pasado, el Gobierno argentino aprobó una reforma laboral que introdujo cambios en las condiciones laborales y que los sindicatos consideran un retroceso frente a décadas de conquistas de los trabajadores argentinos.

La protesta de este miércoles abre una nueva etapa de reclamos, según han anunciado las centrales obreras, que no descartan más medidas de fuerza, incluido un paro general. EFE

lgu/erm/cpy

(video)(foto)