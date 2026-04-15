Cerca de 250 desaparecidos en el naufragio de un barco que zarpó de Bangladés con refugiados rohinyás

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Unas 250 personas, entre ellas varios niños, fueron reportadas como desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que zarpó de Bangladés y transportaba refugiados rohinyás y ciudadanos bangladesíes en el mar de Andamán, informó este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

«El barco pesquero, que partió de Teknaf —en el sur de Bangladés— y se dirigía a Malasia, pudo hundirse debido a fuertes vientos, el mar agitado y la sobrecarga de la embarcación», indicó el ACNUR en un comunicado.

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