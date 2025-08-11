The Swiss voice in the world since 1935

Chamanes peruanos llaman con rituales a la paz y hermandad entre Colombia y Perú

Este contenido fue publicado en
4 minutos

Lima, 11 ago (EFE).- Chamanes y curanderos de distintas partes de Perú se reunieron este lunes para desarrollar conjuntamente diversos rituales a favor de la paz y hermandad entre Colombia y Perú, en plena tensión diplomática de ambos países después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, reclame una isla peruana en mitad del río Amazonas, ubicada en la triple frontera con Brasil.

Llegados desde el norte, centro y sur de Perú, el punto de concentración elegido por estos chamanes fue el cerro San Cristóbal, en pleno corazón de la capital Lima, considerado la montaña tutelar de la ciudad y principal ‘apu’ (deidad) de la zona por las civilizaciones prehispánicas que habitaron en sus alrededores.

“Hemos tomado el ayahuasca en la noche y hemos visualizado que va a haber paz y tranquilidad, aunque se va a encender un poco más”, explicó el chamán Cleofé Sedano, originario de la región amazónica de Loreto, la más grande de Perú, en la que se encuentra el municipio de Santa Rosa de Loreto, lugar de la controversia.

Petro ha acusado a las autoridades peruanas de apropiarse supuestamente de Santa Rosa de Loreto al elevarla a la categoría de municipio, una población de unos 2.500 habitantes que desde sus inicios hace más de 50 años ha estado administrada por el Estado peruano.

Esta población se encuentra en una isla del río Amazonas frente a la ciudad colombiana de Leticia, que junto a la brasileña Tabatinga conforman la triple frontera amazónica de estos tres países.

Para Petro, Santa Rosa debería pertenecer a Colombia al considerar que es supuestamente una isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y de la comisión de 1929 que asignó la soberanía sobre las islas fluviales de la zona.

En cambio, el Gobierno de Perú sostiene que su soberanía sobre Santa Rosa está fuera de toda discusión por ser parte de la isla Chinería, que ya le fue asignada en 1929, y encontrarse en el lado peruano de la línea de frontera demarcada en 1922.

El chamán Sedano, rodeado de otros chamanes y curanderos de aspecto místico y ataviados con túnicas y todo tipo de amuletos, oficiaron un ritual en pro de la hermandad entre naciones.

Apoyados con fotografías de Petro y de su homóloga peruana, Dina Boluarte, los chamanes volcaron flores, frutos, chicha y aromas de palo santo sobre las banderas e impresiones de ambos mandatarios, acompañados de cánticos, instrumentos y el reclamo «que haya paz”.

“Lo que no queremos es que esta persona de carácter autoritario pueda de repente originar una guerra y perjudicar a los hermanos peruanos, como también a los hermanos de Colombia», explicó el chamán Miguel de los Santos en referencia al presidente colombiano, “

Freno a una tercera Guerra Mundial

El rito se hizo extensivo al resto de conflictos alrededor del mundo con el objetivo de que no devengan en una eventual tercera Guerra Mundial.

Así, para alivianar las tensiones en Medio Oriente y, con imágenes de los presidentes de Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y del presidente de Israel, Isaac Herzog, los presentes invocaron «que viva la paz para medio oriente, que no se haga la tercera guerra mundial”.

Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibieron su propio llamado, pidiéndole a este último que no “prosiga” la guerra en Ucrania; y al primero, “buscando siempre invadir y provocar”, que no trate de ser dominante en el mundo, sino que encuentren la paz.

El rito finalizó con el vuelo de dos palomas y las imágenes de las presidencias latinoamericanas bajo el acero de dos espadas, un símbolo de protección, amparo, así como un bloqueo a la enemistad, guerra y conflicto. EFE

lag/fgg/nvm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR