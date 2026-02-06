Chavismo asegura que Maduro había preparado a Delcy Rodríguez para que asumiera Venezuela

Caracas, 6 feb (EFE).- El chavismo aseguró este viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está detenido en Estados Unidos, había preparado a Delcy Rodríguez para que «asumiera las riendas» del país.

«El presidente ya había preparado a Delcy Rodríguez para que, en cualquier circunstancia, asumiera las riendas de la república y siguiera el plan y siguiera trabajando por el pueblo venezolano», afirmó el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, en una transmisión del canal estatal VTV.

En este sentido, indicó que «se está pensando mantener la agenda del presidente Nicolás Maduro», luego de que Rodríguez asumiera como mandataria encargada el pasado 5 de enero.

Fernández aprovechó para mencionar que la «ultraderecha no descansa» y sigue, subrayó, la «agenda de la traición», de las «sanciones y bloqueos».

En este contexto, mencionó a quienes calificó como los «responsables» de esto: a la líder opositora María Corina Machado, a Julio Borges y a Leopoldo López, estos dos últimos exiliados.

Por otra parte, valoró el proceso de excarcelaciones que, según dijo, inició a finales del año pasado para personas que «estaban comprometidas y otras que, en un acto de confusión, fueron capturadas».

Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro, asumió el poder por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura del mandatario venezolano por parte de tropas estadounidenses.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso «exploratorio» para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización, ha anunciado un proceso de excarcelaciones de presos políticos y ha propuesto una ley de amnistía.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas sin precisar la cantidad ni las condiciones de esta medida. Antes, el Gobierno había informado de unas 187 excarcelaciones por Navidad y Año Nuevo, pero ONG aseguraron que lograron verificar cerca de la mitad.

El jueves, el Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, avanzó en una amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.

El proyecto excluye a aquellos procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en su primera discusión.

El Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

