Chile crecerá un 2,4 % este año y un 2,2 % en 2026 y 2027, según la OCDE

Santiago de Chile, 2 dic (EFE).- Chile crecerá un 2,4 % en 2025 y un 2,2 % tanto en 2026 como en 2027, según el último informe económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que la inflación general consolida su descenso y se situará cerca del 3 %, estabilizándose el próximo año.

Este crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) está impulsado por la demanda local gracias a las condiciones financieras positivas del país que apoyan al consumo, según indica el organismo internacional.

La inversión en minería y energía y el aumento del precio del cobre en los próximos años, materia prima de la que es principal exportador el país, explican este dato.

Asimismo, Chile se encuentra dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el que hay una zona de libre comercio.

Es uno de los países con menor tasa arancelaria impuesta por EEUU desde la guerra comercial que desencadenó el presidente norteamericano, Donald Trump, con solo un 10 %, por lo que, ante posibles tensiones, el mercado exterior chileno podría mejorar en comparación a sus competidores.

Por otro lado, la OCDE advierte de que este buen momento económico de Chile debe ir acompañado de una consolidación gradual fiscal, esto es un ajuste de la deuda pública en el que se reduzca el gasto y se aumenten los ingresos del Estado.

Chile sufrió reducciones de ingresos públicos en 2024 y el gobierno de presidente chileno, Gabriel Boric, se comprometió en su último Informe de Finanzas Públicas (IFP) a ejecutar este plan fiscal entre 2025 y 2027 ante la OCDE. EFE

