Chile liquida los contratos con constructora española Tapusa y anuncia acción legal

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Santiago de Chile, 5 may (EFE).- El Gobierno chileno liquidó los contratos con la constructora española Tapusa por «abandono de las obras» y emprenderá acciones legales contra la misma por incumplimiento de los compromisos adquiridos, anunció este martes el ministro chileno de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

La empresa española había ganado el concurso para cuatro obras claves en la conectividad de la ciudad meridional chilena de Concepción, una de las más grandes del país y capital de la región del Biobío.

«La verdad es que la situación es muy compleja. Nosotros obviamente heredamos esta situación. Esta empresa viene trabajando el año 2022 con problemas y lo que tenemos que hacer ahora, por inclusión del presidente, es resolver. Eso es lo que vamos a hacer», afirmó el ministro.

En concreto, el conflicto se produjo luego de que se constatara a fines de abril la paralización de importantes obras no solo en Biobío, sino también en las regiones del centro-sur Ñuble y O’Higgins, además de Antofagasta, en el extremo norte.

«Anoche estuvimos hasta las doce de la noche esperando que Tapusa reiniciara obras. No reinició obras como temíamos y hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y que se ejecute la boleta de garantía», detalló Poduje.

Según el ministro, la situación afecta a 400 trabajadores directos y más de 1.000 indirectos, por lo que anunció acciones legales en contra de la empresa.

«Lo que viene inmediatamente ahora es: uno, hablar con los trabajadores para buscar una solución; dos, hablar con los subcontratos para buscar una solución; tres, ver la forma de contratar al cortísimo plazo una empresa que se haga cargo de darle seguridad, control, limpieza a las obras», recalcó Poduje.

Medios locales reportan que los tres contratos que serán terminados tienen distintos grados de avance en la zona sur: el paso sobre nivel Esmeralda en el Gran Concepción muestra un 20,3 % de progreso; mientras que el enlace Perales Tramo 1 alcanza un 51 % y el corredor Colón Perales Tramo 3 un 64,3 %, ambos en Talcahuano en la región del Biobío.

Poduje protagonizó un duro diálogo con legisladores del Biobío en una reunión durante la jornada de ayer, espacio en que la tensión escaló luego de que el diputado del Partido Socialista (PS) Antonio Rivas planteara eventuales deudas del Estado con la empresa española, según portales locales, cuestión que fue descartada por el ministro.

Tapusa se presenta en su sitio web como una empresa «especializada en proyectos de vialidad urbana» con más de 40 años de experiencia, colaborando con otras grandes constructoras en los «proyectos más emblemáticos de obra civil en las décadas de los 80 y 90» en España.

La empresa se expandió a más de 15 países desde el año 2000, destacando su presencia en Latinoamérica con proyectos ganados en México, Perú y Chile. EFE

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