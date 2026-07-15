Chile no detecta gripe aviar en aves migratorias con monitoreo en Cabo de Hornos

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Santiago de Chile, 15 jul (EFE).- El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) en Chile informó este miércoles que no se detectó evidencia de circulación del virus de la influenza aviar en la ruta de las aves migratorias, tras el primer monitoreo realizado desde 2008 en el canal Beagle, en el extremo austral de Sudamérica.

La investigación, publicada en la revista Anales del Instituto de la Patagonia, ofreció un resultado que el CHIC calificó como «una tranquilidad vigilante», en un contexto de preocupación mundial por la expansión del virus y en un año en el que ha tenido repercusiones en la fauna del hemisferio sur.

Australia detectó el virus H5 por primera vez en su historia, en junio pasado, a partir de un ave marina migratoria.

El estudio fue realizado en conjunto por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica (UC) y el centro de investigación científica –asociado a la Universidad de Magallanes–, con sede en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo ubicada en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.

La investigación analizó 352 muestras de aves silvestres recolectadas entre las temporadas reproductivas de 2024 y 2025 que resultaron negativas.

Un solo caso recogido en enero de 2024, en la península de Punta Gusano en la Región de Magallanes y de la Antártica chilena, dio una respuesta «débilmente positiva», lo que no permitió identificar el subtipo de virus.

El CHIC monitorea, desde hace dos años, mediante el uso de antenas de rastreo las rutas y movimientos de aves migratorias que junto con el análisis médico permite vigilar si portan enfermedades y su cercanía con la Antártida lo convierte en un punto clave sobre posibles amenazas.

«Monitorear los extremos latitudinales es clave, porque con el cambio climático las especies se desplazan hacia los polos. Tener este centinela en Cabo de Hornos nos permite anticipar lo que ocurre en las rutas que conectan toda América con la Antártida», señaló Ricardo Rozzi, director de Investigación de CHIC.

Desde el brote registrado en 2023, Sudamérica ha reportado la muerte de más de 24.000 lobos marinos, mientras que en Chile el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la muerte de más de 94.000 aves silvestres, aunque solo 282 correspondieron a la región de Magallanes, el territorio más austral del país.

«Generar y mantener sistemas de alerta temprana es fundamental para anticiparse por semanas a un brote y dar aviso oportuno para reforzar la bioseguridad», indicó Pedro Jiménez, investigador asociado a CHIC y profesor de la UC. EFE

mjr/cpy