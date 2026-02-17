Chile podría juzgar a 111 soldados chileno-israelíes si cometieron crímenes en Palestina

Santiago de Chile, 17 feb (EFE).- Un total de 111 chilenos con doble nacionalidad israelí integran la lista oficial de soldados que han participado en operaciones militares en Gaza y Cisjordania, lo que abre la posibilidad de que sean juzgados en Chile si existen indicios de crímenes de lesa humanidad, informó el Centro de Información sobre Palestina.

En declaraciones a EFE su directora, Stefanie Elias Musalem explicó que la cifra fue facilitada por el propio Ejército israelí en respuesta a una petición formal realizada por la ONG israelí Hatzlacha, en la que pedía aclarar cuantos soldados cuentan con doble nacionalidad, ya fueran reservistas o en servicio activo.

La noticia se conoce un día después de que un abogado chileno presentara ante la justicia de Chile una denuncia contra un soldado israelí que se encuentra de visita en territorio chileno para que, por circunstancias extraordinarias, sea juzgado en el país por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El hecho de que también tengan nacionalidad chilena abre un nuevo precedente jurídico pues, de acreditarse la participación de estos militares con doble nacionalidad en crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, podrían ser juzgados en base a la legislación su país, Chile.

La Ley 20.357 del Código Penal de Chile especifica que «se entenderá, especialmente, que resulta necesaria dicha designación, tratándose de investigaciones por delitos de lesa humanidad y genocidio», por lo que cumpliría las condiciones para una investigación dentro del territorio andino.

Las penas contempladas pueden alcanzar entre 20 y 40 años de prisión si se acreditaran estos hechos.

De acuerdo con estimaciones de medios israelíes, el Ejército de Israel cuenta actualmente con alrededor de 170.000 miembros en servicio activo, cifra que supera los 400.000 efectivos cuando se suman los reservistas.

De ellos, más de 50.000 tienen doble nacionalidad, y cerca de 2.500 son latinoamericanos: 1.686 brasileños, 609 argentinos, 181 mexicanos, 161 peruanos y los 111 chilenos, entre otros.

Desde que se inició el genocidio en Palestina, en especial en la Franja de Gaza y Cisjordania, casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos con la excusa de que se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Al menos 72.050 gazatíes han muerto durante los ataques, entre ellos más de 20.000 niños, según Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó «actos de genocidio» contra los palestinos. EFE

