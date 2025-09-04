China, «dispuesta a seguir brindando asistencia a Cuba», dice Xi a Díaz-Canel en Pekín

2 minutos

Pekín, 4 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este jueves una reunión en Pekín con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que señaló que su país «está dispuesto a seguir brindando asistencia y apoyo a Cuba en la medida de sus posibilidades».

Xi abogó por «fortalecer la cooperación estratégica integral y continuar la coordinación y cooperación» entre Pekín y La Habana, según un comunicado publicado por la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino destacó la «férrea amistad» entre China y Cuba.

«China continuará apoyando firmemente a Cuba en su justa lucha contra las injerencias y el bloqueo», aseguró Xi, que añadió que ambos países deben «aprovechar el 65º aniversario este año del establecimiento de relaciones diplomáticas para impulsar los lazos entre China y Cuba a un nivel superior».

Por su parte, Díaz-Canel dijo que Cuba «está dispuesta a brindar un mejor entorno empresarial a las empresas chinas», según Xinhua.

El líder caribeño agradeció a China «su apoyo y asistencia desinteresados ​​al desarrollo económico y social de Cuba».

Xi y Díaz-Canel firmaron varios documentos de cooperación bilateral en áreas agricultura local, cooperación práctica e inteligencia artificial, recogió Xinhua.

Díaz-Canel asistió este miércoles en Pekín al desfile militar conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, junto a otros líderes como el ruso, Vladímir Putin, o el norcoreano, Kim Jong-un, además del propio Xi, quien pasó revista a las tropas.

El presidente cubano se desplazó a Pekín desde Vietnam, donde participó en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam, en el marco de una gira por Asia que también lo llevará a Laos.

La anterior visita de Díaz-Canel a China se produjo en 2022, cuando también se reunió con Xi.

La Habana y Pekín, con lazos diplomáticos desde 1960, mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla. EFE

aa/alf

(foto) (vídeo)