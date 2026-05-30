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China avisa de una «respuesta firme» si la UE impone restricciones «discriminatorias»

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Pekín, 30 may (EFE).- El Ministerio de Comercio de China advirtió este sábado que dará una «respuesta firme» si la Unión Europea (UE) impulsa nuevas herramientas comerciales «unilaterales» y aplica restricciones que Pekín considere «discriminatorias», un día después del debate celebrado por la Comisión Europea sobre el rumbo de su relación económica con el país asiático.

En un comunicado publicado hoy, la cartera china señaló que sigue de cerca la discusión mantenida esta semana en la UE y defendió que ambas partes son «socios económicos y comerciales importantes» basados en la igualdad y el beneficio mutuo.

El ministerio expresó su deseo de que Bruselas respete las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se mantenga en el libre comercio y la competencia justa y se oponga «firmemente» al «proteccionismo» y al «unilateralismo».

Asimismo, indicó que los canales de comunicación entre China y la UE «siguen abiertos» y reveló que ambas partes están explorando la creación de un mecanismo de consultas sobre comercio e inversión, además de prever nuevos diálogos en ese ámbito.

No obstante, el comunicado añade que, si la UE insiste en introducir de forma «unilateral» nuevos instrumentos comerciales y adopta restricciones «discriminatorias», China responderá «firmemente» y tomará medidas efectivas «para proteger sus intereses».

La reacción llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigiera el viernes un debate entre los 27 comisarios sobre las herramientas de política comercial que la UE puede emplear frente a China, en un contexto en el que Bruselas considera que la relación económica con Pekín «no es sostenible».

Tras esa reunión, la Comisión reiteró su apuesta por reducir dependencias sin romper vínculos con el gigante asiático, mientras varios Estados miembros presionan para endurecer la respuesta europea ante lo que consideran distorsiones del mercado y sobrecapacidad industrial china.

En los últimos días, el vicepresidente comunitario Stéphane Séjourné había defendido un «reequilibrio comercial» con China, mientras la Cancillería china criticaba que ese planteamiento es «proteccionista».

Las fricciones se suman a otras disputas recientes en torno a los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, los controles a la exportación y los planes europeos ligados al impulso del ‘made in Europe’. EFE

aa/jfu

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