China condena a 24 años de cárcel al exabad del templo Shaolin por malversación y sobornos

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Pekín, 29 may (EFE).- China condenó este viernes al exabad del templo Shaolin Shi Yongxin a 24 años de prisión y una multa de 3,5 millones de yuanes (unos 490.000 dólares, 445.000 euros) por la comisión de delitos de malversación en el ejercicio de su cargo, apropiación indebida de fondos y sobornos, informaron medios estatales.

El Tribunal Popular Intermedio de Xinxiang, en la provincia central de Henan, determinó que Shi, de nombre secular Liu Yingcheng, malversó más de 131 millones de yuanes (18,3 millones de dólares, 16,6 millones de euros) al abusar de sus cargos entre 2003 y 2025.

También determinó que, entre 2012 y 2022, desvió más de 151 millones de yuanes (21,1 millones de dólares, 19,2 millones de euros) de fondos de la entidad para uso personal y que recibió sobornos por un total de 11,63 millones de yuanes (1,63 millones de dólares, 1,48 millones de euros) desde 2006 a cambio de conceder favores a terceros y adjudicar proyectos de construcción relacionados con el templo.

Shi aceptó la sentencia en el tribunal y afirmó que no apelará.

El religioso fue durante décadas una de las figuras más reconocidas del budismo chino al frente del templo Shaolin, un monasterio con más de 1.500 años de historia situado en la provincia de Henan y conocido internacionalmente por su vínculo con el budismo chan y el kungfú.

El caso salió a la luz el pasado julio, cuando el propio templo anunció que su entonces abad estaba siendo investigado por presuntas irregularidades financieras vinculadas a proyectos del monasterio.

Posteriormente, la Asociación Budista de China revocó su estatus religioso y las autoridades aprobaron su detención formal en el marco de la investigación. EFE

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