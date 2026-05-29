China denuncia que delimitación marítima que buscan Japón y Filipinas viola su soberanía

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Pekín, 29 may (EFE).- El Gobierno chino denunció este viernes que la delimitación de fronteras marítimas que Japón y Filipinas prevén acordar en aguas situadas al este de Taiwán constituye una «violación del derecho internacional» y menoscaba la soberanía de China en la zona.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Cancillería Mao Ning declaró que China posee «derechos sobre la zona económica exclusiva y plataforma continental» cercanas a Taiwán, una isla autogobernada desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como «parte inalienable» de su territorio.

La portavoz consideró que la iniciativa de Tokio y Manila vulnera los derechos e intereses marítimos de China y constituye una «violación del derecho internacional», en concreto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

«China expresa su fuerte insatisfacción y firme oposición, y ha presentado protestas formales a Japón y Filipinas por separado», aseguró Mao, al tiempo que instó a ambos países a detener sus acciones.

Para finalizar, señaló las negociaciones como «ilegales» e «inválidas» y consideró que «no afectarán en absoluto los derechos y reclamaciones de China ni el ejercicio de sus derechos legítimos en las aguas al este de la isla de Taiwán».

Las autoridades de Japón y Filipinas elevaron este jueves sus relaciones bilaterales, al tiempo que iniciaron un proceso de negociaciones para un futuro pacto de intercambio de información militar clasificada, frente al auge de China en el Indopacífico.

Después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mantuviera un encuentro en Tokio con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., con motivo de su visita de Estado a Japón, emitieron una declaración conjunta en la que anunciaron el comienzo de un proceso de negociaciones para delimitar las fronteras marítimas de ambos países.

Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín debido a disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente, y su reciente acercamiento militar cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con una alianza a tres bandas forjada en 2024. EFE

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