China patrulla aguas de las disputadas islas Senkaku ante aumento de tensiones con Japón

Pekín, 16 nov (EFE).- La Guardia Costera de China anunció este domingo que uno de sus buques efectuó una patrulla en las aguas que Pekín considera parte de su jurisdicción alrededor de las islas Diaoyu, administradas por Japón bajo el nombre de Senkaku, en un nuevo episodio dentro de la creciente tensión bilateral de los últimos días.

En un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social WeChat, la Guardia Costera informó que su buque 1307 «llevó a cabo el 16 de noviembre una patrulla de defensa de derechos en las aguas territoriales de las Diaoyu», sin ofrecer más detalles sobre el alcance de la operación.

La institución subrayó que se trata de una acción «acorde a la ley».

Para Japón, las Senkaku forman parte de la prefectura de Okinawa, mientras que China las reclama como parte «histórica e inherente» de su territorio.

La patrulla tiene lugar en pleno aumento de tensiones entre Pekín y Tokio, marcada en los últimos días por los cruces de acusaciones en torno a Taiwán.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó esta semana que un eventual ataque chino contra la isla podría poner a Japón en una «situación de crisis» y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa bajo el principio de autodefensa colectiva.

China respondió convocando al embajador nipón en Pekín y advirtiendo de que Japón «pagará un precio doloroso» si interviene en el estrecho.

El Ministerio chino de Defensa calificó las palabras de Takaichi de «extremadamente peligrosas», mientras que la prensa oficial habló de un «indicio de resurgimiento del militarismo» nipón.

El clima se tensó aún más después de que el cónsul chino en Osaka publicara y eliminara después un mensaje en el que instaba a «cortar la cabeza» de la mandataria japonesa.

Asimismo, Pekín emitió el viernes un aviso pidiendo a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, y este fin de semana los medios oficiales difundieron un aviso marítimo sobre maniobras con fuego real en el mar Amarillo del 17 al 19 de noviembre.

El conflicto por las Diaoyu o Senkaku se remonta al siglo XIX y se recrudeció en 2012, cuando Japón nacionalizó tres de las islas.

Situadas en el mar de China Oriental, a unos 150 kilómetros al noreste de Taiwán, están deshabitadas, cuentan con unos siete kilómetros cuadrados de superficie y se cree que en sus aguas podría haber importantes yacimientos de gas o petróleo.

China considera que sus patrullas en la zona son actividades legítimas para «defender la soberanía», mientras que Japón denuncia incursiones recurrentes en lo que define como sus aguas territoriales. EFE

