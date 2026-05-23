China presenta misión espacial tripulada Shenzhou-23 con primera astronauta de Hong Kong
Centro de lanzamiento de Jiuquan (China), 23 may (EFE).- China presentó este sábado la misión tripulada Shenzhou-23, que enviará por primera vez a una astronauta procedente de Hong Kong al espacio y pondrá en marcha el primer experimento del programa espacial tripulado chino para mantener a uno de sus integrantes durante un año en órbita.
La nave despegará a las 23:08 hora local del próximo 24 de mayo (15:08 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, informó hoy la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China (AEMT) durante una rueda de prensa.
La tripulación estará integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying, con Zhu como comandante. Los tres representan las tres categorías actualmente activas del cuerpo de astronautas chino: ingeniero de vuelo, piloto de nave y especialista de carga útil. EFE
