China protesta por el «aluvión de investigaciones» de la UE a Nuctech o Temu por subsidios

2 minutos

Shanghái (China), 18 dic (EFE).- El Ministerio chino de Comercio protestó hoy por el «reciente aluvión de investigaciones» abiertas por las autoridades europeas contra empresas como Nuctech o CRRC, así como por las «inspecciones sorpresa» a plataformas digitales como Temu, iniciativas contra los subsidios que menoscaban la competencia.

«Estas acciones son atroces, y claramente selectivas y discriminatorias», denunció en rueda de prensa el portavoz ministerial He Yadong, que manifestó la «firme oposición» de China al respecto.

«China espera que la Unión Europea (UE) abandone inmediatamente su represión irracional a empresas de capital foráneo, incluidas las chinas, y que utilice sus regulaciones contra subvenciones extranjeras de manera prudente para crear un entorno empresarial justo y predecible para las empresas que invierten y operan en Europa», agregó el vocero.

He avanzó que Pekín «está siguiendo de cerca» las acciones de las autoridades europeas y «tomará las medidas necesarias para proteger con decisión los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas».

La denuncia de Comercio llega después de que la Comisión Europea (CE) abriese hace una semana una investigación en profundidad a la empresa china Nuctech por las sospechas de que este fabricante de sistemas de seguridad, controlado por el Estado chino, habría recibido subsidios públicos que podrían distorsionar la competencia en el mercado europeo.

El organismo considera que Nuctech recibió apoyo estatal en forma de avales, trato fiscal preferencial o financiación preferencial en forma de préstamos y cree que estos subsidios extranjeros podrían haber mejorado su posición en el mercado interior -dándole ventaja en licitaciones- y, por tanto, afectado a la competencia.

Además, también la semana pasada, la Comisión llevó a cabo una inspección sorpresa en la sede europea de la plataforma china de comercio electrónico Temu, en Dublín, poco antes de que los países de la UE acordasen imponer una tasa de tres euros a partir de julio de 2026 a los paquetes de menos de 150 euros provenientes del país asiático a través de ese tipo de vendedores digitales.

En su comparecencia, He también aludió a las pesquisas abiertas por la CE en noviembre contra el fabricante estatal de material rodante CRRC, acusado de aventajar a sus rivales en una licitación en Portugal gracias a ayudas gubernamentales. EFE

vec/lcl/alf