China suspende importaciones de cerdo de 12 empresas de Barcelona tras el foco de peste

Pekín, 1 dic (EFE).- La Administración General de Aduanas de China ha suspendido las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de la provincia de Barcelona, tras la detección de casos de peste porcina africana en jabalíes en dicha provincia española.

Las instalaciones afectadas figuran en la plataforma oficial con el estado «suspensión de importación», según la actualización del sistema oficial de registro de empresas importadoras de la Administración, verificada por EFE.

Se trata de los primeros casos de peste porcina africana, una enfermedad que llevaba 31 años erradicada tras años de esfuerzos y fuertes restricciones comerciales en España, país que se ha convertido en el mayor exportador de cerdo al gigante asiático en los últimos años.

Según publicó la prensa especializada china, las autoridades suspendieron la aceptación de importación de estas doce compañías a partir del pasado viernes, después de que las autoridades españolas confirmasen dos jabalíes muertos por peste porcina africana en la provincia de Barcelona.

Los análisis del sector publicados dichos medios apuntan indican que el país asiático cuenta con proveedores «alternativos» para garantizar su abastecimiento, entre los que destaca Brasil.

Asimismo, enfatizan la «autosuficiencia porcina» del gigante asiático, cuyos habitantes tienen al cerdo como su carne predilecta.

Según datos citados por la prensa local, la cabaña china ha superado los 420 millones de cabezas durante diez meses consecutivos, lo que «garantiza el suministro del mercado».

El acuerdo de regionalización suscrito entre China y España contempla que solo la provincia afectada quede sujeta a restricciones, lo que permitiría mantener abiertas las exportaciones desde el resto del país ibérico a China a corto plazo.

En los últimos días, los organismos de control de España han bloqueado más de un centenar de certificados de exportación a terceros países tras declararse el brote en fauna silvestre, mientras se mantienen activadas las zonas de protección y vigilancia en torno al área afectada.

Otros mercados relevantes, como Japón, México o Taiwán, han optado por suspender totalmente las importaciones de cerdo español, al no aplicar la regionalización en sus protocolos sanitarios.

El episodio ha reactivado la preocupación del sector porcino español ante el riesgo que supone la peste porcina africana, una enfermedad no zoonótica, por lo que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, precisó el ministerio español en un comunicado.

Sin embargo, el pronóstico para los animales infectados es muy negativo, ya que la tasa de mortalidad es prácticamente del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio. EFE

