China y EE.UU. cooperan y desmantelan una red de tráfico de sustancias psicoactivas

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Pekín, 21 may (EFE).- Las autoridades de China y Estados Unidos resolvieron conjuntamente un caso de tráfico transnacional de sustancias psicoactivas, informó este jueves la agencia estatal china Xinhua, que presentó la operación como un nuevo resultado de la cooperación antidroga «institucionalizada» entre ambos países.

Según la agencia estatal, desde 2024 la Oficina Antidroga del Ministerio de Seguridad Pública de China y la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigaban de forma conjunta una red vinculada al tráfico transfronterizo de este tipo de sustancias.

En febrero de 2026, la Policía de la ciudad nororiental de Tianjin detuvo al sospechoso Gong, identificado solo por su apellido, a partir de pistas proporcionadas por la parte estadounidense.

Previamente, las autoridades de Estados Unidos habían arrestado en el estado de Georgia a otro sospechoso de nacionalidad estadounidense relacionado con el mismo caso, agregó Xinhua.

La agencia oficial china señaló que la resolución del caso refleja el funcionamiento «institucionalizado» de los mecanismos de cooperación antidroga entre ambos países y constituye un resultado de la coordinación bilateral.

El caso se conoce días después de la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y ambas partes defendieron la necesidad de estabilizar sus vínculos bajo una nueva fórmula de «relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE.UU.».

Pekín y Washington han anunciado en los últimos días avances en agricultura, aviación, aranceles, canales de inversión y mecanismos bilaterales de diálogo, mientras mantienen abiertas diferencias sobre Taiwán, tecnología, tierras raras y seguridad regional.

La cooperación en materia antidroga, especialmente en torno a los precursores químicos y sustancias sintéticas, ha sido uno de los ámbitos en los que ambas potencias han intentado preservar canales de coordinación pese al deterioro de la relación en los últimos años. EFE

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