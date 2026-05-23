Chipre elige Parlamento con una ultraderecha al alza que amenaza la reunificación

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Flora Alexandrou

Nicosia, 23 may (EFE).- Las elecciones parlamentarias de mañana en Chipre están marcadas por la fragmentación política y el retroceso de los partidos tradicionales en favor de la ultraderecha, algo que amenaza los esfuerzos de reunificación de una isla dividida desde 1974 en una república de cultura griega y un ente turco.

Los más de medio millón de electores de la República de Chipre, un país miembro de la Unión Europea (UE), elegirán entre 19 partidos los 56 escaños del decimotercer Parlamento chipriota desde la independencia del país del Reino Unido en 1960.

Nunca antes se habían presentado tantos partidos a unas elecciones, en las que se espera que al menos siete superen el 3,6 % de votos requerido para entrar en el Parlamento.

La campaña ha estado dominada por los conflictos en Oriente Medio y su impacto en el encarecimiento de la vida, la corrupción, la inmigración y las estancadas negociaciones para la reunificación de la isla, dividida entre la República de Chipre y la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara.

Tras una serie de escándalos de corrupción, los analistas señalan que cada vez más ciudadanos perciben estos comicios como un voto de castigo a los partidos tradicionales y contra el Ejecutivo del presidente, el conservador Nikos Jristodulidis, que gobierna con el apoyo de los centristas DIKO y DIPA y del socialista EDEK.

Jristodulidis es partidario de negociar con los turcochipriotas la creación de una federación bicomunal y con plena igualdad política para las dos comunidades.

Chipre tiene un sistema presidencialista en el que se elige por sufragio directo al jefe del Gobierno, que lo es también del Estado, y que designa a su vez a los miembros del Ejecutivo.

Las encuestas más recientes vaticinan que el conservador DISY y el comunista AKEL se mantendrán como las dos mayores fuerzas del Parlamento, con un 22 % y un 20,4 % de intención de voto, respectivamente, 5,7 y 2 puntos menos que en 2021.

Los ultras, terceros

Tercero sería el ultranacionalista ELAM, que doblaría sus apoyos de hace cinco años hasta el 12,4 % de los votos, casi el doble que hace cinco años, desplazando al cuarto puesto a DIKO, con el 8,7 %.

Con su discurso de «seguridad nacional» frente a lo que denomina una «migración descontrolada», los ultras de ELAM se benefician de la preocupación ciudadana ante los flujos migratorios, pese a que Chipre ha endurecido sus políticas en el marco de las negociaciones para entrar en el espacio Schengen.

El avance de los ultranacionalistas suscita además inquietud por sus implicaciones para el proceso de paz.

El partido rechaza el modelo federal de dos entidades, una griega y una turca, promovido por la ONU, y exige un Estado unitario que privaría a los turcochipriotas de igualdad política.

Su defensa del cierre de los puntos de cruce a lo largo de la Línea Verde, que divide las zonas grecochipriota y turcochipriota, erosiona la confianza entre ambas comunidades.

Según las encuestas, entrarían también por primera vez en la Cámara la formación antisistema Democracia Directa, encabezada por el ‘youtuber’ y eurodiputado Fidias Panayiotou, y la agrupación reformista ALMA, ambas con un 10,3 %, así como el europeísta Volt, con el 4,4 %.

Partidos históricos como el socialista EDEK y el Movimiento Ecologista quedarían fuera del hemiciclo.

Las encuestas apuntan a una abstención de hasta el 35 %, en línea con la registrada en los comicios de 2021.

Las negociaciones de paz entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota permanecen paralizadas desde 2017.

Se espera que, una vez concluida la presidencia rotatoria chipriota del Consejo de la UE, la ONU lance una nueva iniciativa para reunificar el único territorio de la UE que sigue dividido.

En 1974, un golpe de Estado que buscaba unir Chipre a Grecia provocó la invasión militar turca del tercio norte de la isla, donde en 1983 se proclamó la República Turca del Norte de Chipre. EFE

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