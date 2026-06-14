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Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro deja al menos seis muertos

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São Paulo, 14 jun (EFE).- Dos helicópteros colisionaron la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos Fabio Contreiras detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT) y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El portavoz informó de que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectadas hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la colisión.EFE

adm/ad

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